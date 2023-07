Rajoy vaticina para Vox «el mismo final» que han tenido Podemos, Ciudadanos y UPyD

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha augurado para Vox, aunque sin citarles, el mismo final que han sufrido otras formaciones como Ciudadanos (Cs), Podemos o UPyD. Lo ha hecho en un mitin en Melilla celebrado este jueves ante centenares de personas, a las que ha pedido el respaldo a Alberto Núñez Feijóo porque el PP es «la única alternativa real de cambio» al Gobierno de Pedro Sánchez.

En su intervención, Rajoy ha asegurado que el PP «no es un partido de aficionados, es un partido con militantes y con simpatizantes que saben estar a las duras y a las maduras y que lo han salvado porque en las duras estaban allí enarbolando la bandera y los idearios de un partido en el que creen».

Frente a ello, el ex presidente del Gobierno se ha preguntado dónde están ahora otros partidos como Cs, Podemos o UPyD. «Todos se iban a comer el mundo. ¿Dónde estarán dentro de muy poco tiempo esos en los que estáis pensando en este momento?», se ha preguntado en clara referencia a la formación que preside Santiago Abascal.

«Aquí proliferan partidos por doquier. Parece un chiste, pero en el Congreso de los Diputados hay 17 partidos políticos. ¿Pero cómo se pueden gobernar así?» se ha cuestionado el ex líder del PP.

Sumar y el comunismo

Rajoy también se ha mostrado crítico con Sumar, el grupo encabezado por Yolanda Díaz. «Primero era el Partido Comunista, luego Izquierda Unida, después Podemos, en Galicia se llamaban Mareas, ahora Sumar y mañana Restar», ha ironizado el ex presidente del Gobierno.

A su juicio, Yolanda Díaz no quiere presentarse a las elecciones generales del 23J con sus siglas «verdaderas», pero considera que su postura «es perfectamente entendible, porque a ver quién es capaz, en el siglo XXI, de salir con una pancarta que diga ‘Vota Partido Comunista de España’».

Por ello, Rajoy ha recalcado que el PP es la única alternativa real a Pedro Sánchez: «Nosotros somos un partido político con mucha gente detrás, con muchos diputados, con muchos senadores, con muchos concejales, con muchos representantes institucionales que hemos prestado grandes servicios a España, en todas las instituciones, también en el Gobierno de la Nación».

«Sin duda nos hemos equivocado en algunas ocasiones, porque somos los únicos que nos hemos equivocado, pero los demás no se equivocan nunca, ¡pues qué suerte tienen! Nosotros sí (nos equivocamos), pero tenemos que estar orgullosos de haber prestado grandes servicios a España, en el Gobierno y en la oposición, y somos, sobre todo, y a ver quién me discute esto, la única alternativa de cambio que hay en España, la única», ha enfatizado el ex presidente ante el aplauso de los presentes.