En este programa, Javier Cárdenas habla del nuevo nombre que tiene el casoplón de Galapagar de Pablo Iglesias e Irene Montero, ‘El valle de los caídos’. «Es lo que más les puede joder a esa pareja», apunta Cárdenas. Irene No Me Entero y al nuevo Brad Pitt ibérico, que ahora va así por la vida».

Cárdenas también opina de los tejemanejes de las tertulias políticas y de que «sabemos cómo funciona eso de los contertulios en televisión, y qué partidos políticos colocan ahí». «Gente aburridísima, en el bando de la derecha, si no está Inda, el resto son para echarse a dormir. Un aburrimiento total. Inda es el que lleva el peso de todo».

Asimismo, se aborda en el programa que los independentistas y los izquierdistas quieren eliminar cualquier carne o cerdo de todas las celebraciones en Cataluña, desatando un acalorado debate en las redes sociales a raíz del caso de la ciudad de Ripoll.

«Lo que no deja de ser ridículo y extraño es que para no ofender a otros, se intente cambiar una tradición inofensiva y basándose en la gastronomía popular de la zona. ¿Alguien piensa que si vais a una localidad de Marruecos y están celebrando alguna fiesta como la del cordero, dejaran de hacerlo por respeto a unos cuantos habitantes con otra cultura y religión? Sería impensable, cuanto más con un simple embutido que ha formado parte de la tradición festiva de las fiestas de San Juan en el Ayuntamiento de Ripoll, junto a la tradicional ‘coca y chocolate’. El caso es sacar de quicio las cosas, para no ofender a nadie, mientras ofenden a los de siempre».