El PSOE se apunta la derrota de ETA en su programa electoral «gracias a la decidida acción» de Zapatero

El Partido Socialista se atribuye también, en su programa electoral, la derrota de la banda terrorista ETA que logró el pueblo español y las fuerzas de seguridad el 20 de octubre de 2011. Así lo concluye en la página 222 de un documento programático de 272 páginas, con el que Pedro Sánchez se presenta a las elecciones generales del próximo 23 de julio. «La derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas, como fue el caso de la derrota de la banda terrorista ETA, posible gracias a la decidida acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero» aseguran los socialistas.

El partido que lidera el actual presidente del Gobierno, que ha sustentado la estabilidad de la legislatura en una formación política heredera de la banda terrorista, apunta que «el verdadero desafío que afrontamos las y los socialistas permanece». Esos desafíos, detallan, pasan por «consolidar la cohesión territorial como principio estructural de toda la acción política, que garantice la adecuada integración de los territorios en una España plural».

En el mismo programa electoral, el PSOE critica que «la derecha trata de patrimonializar los símbolos comunes e imponer una idea de España en la que solo caben ellos, promoviendo el enfrentamiento de unos territorios con otros».

El año pasado, durante la campaña electoral de las elecciones en Castilla y León, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya aseguró que fue su Gobierno el que acabó con la banda terrorista ETA. Entonces el ex secretario general del PSOE reclamó al PP que «aunque podrán no reconocer el empeño y el logro del PSOE, en la historia quedará que ese Gobierno puso fin a la violencia de ETA, que era el gran objetivo de este país».

Unas declaraciones que volvió a repetir hace unos días, durante una entrevista telefónica, tras la convocatoria electoral del 23 de julio. «Mi Gobierno. Sí, lo digo. Bajo mi Gobierno, se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Lo digo y lo afirmo. Creo que puedo ser la persona que más datos tenga. Sí, lo fue. La historia va a constar así» exclamó sin pudor Zapatero.

Unas declaraciones que fueron cuestionadas rápidamente por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, que defendió que lo que hizo Zapatero no fue acabar con ETA, sino negociar que dejaran de matar para legalizarlos: «ETA no ‘se rindió’ bajo su Gobierno. Negoció las condiciones para su final. ¿Y qué es una negociación, sino dar algo a cambio de otra cosa?»