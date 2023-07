Las juventudes del PSOE promocionan a Sánchez repartiendo bollos con su cara: «Cómete a este bizcochito»

Las Juventudes Socialistas del PSOE de Galicia se han puesto manos a la obra para promocionar a Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Para ello han utilizado una técnica de marketing un tanto curiosa: pegar la cara del presidente del Gobierno en envoltorios de bollos rellenos con el lema «Cómete este bizcochito».

El secretario general de las juventudes socialistas de Galicia, Xurxo Doval, se hizo eco de esta campaña a través de sus redes sociales, animando a todos a conocer las medidas de Sánchez y a «comer un bizcochito». Durante todo el vídeo suena de fondo la canción de «Bizcochito» de Rosalía.

Xurxo Doval indicó durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Santiago de Compostela, que lo que buscan es que «sea una campaña animada y divertida». «Que capte la atención de los jóvenes de Galicia que es donde verdaderamente se juegan el presente y el futuro del país», señaló.

Por eso en el acto repartieron merchandising que consistía en un calendario con la cara de un perro con traje y la frase «más sabe perro sanxe por perro que por sanxe», y envoltorios de bollos con la cara del presidente y el lema antes mencionado. Además entregaron a los más jóvenes un preservativo en el que también se muestra una imagen de Sánchez con un plátano en la mano acompañado del texto «comas lo que comas el 23J vota seguro».

Durante su intervención, Doval explicó que el PSOE se juega mucho el 23J y que tienen «mucho más que perder que ganar». Ante esto el líder de las Juventudes Socialistas gallegas ha preguntado si quieren un Gobierno que subió el Salario Mínimo Interprofesional o uno «que miraba para otro lado hacia los jóvenes». «Uno que subió las bolsas universitarias o el que congeló las bolsas universitarias autonómicas».

Por ese motivo llamó a todos los jóvenes a votar para «dejar de lado a esa derecha anacrónica» que, según Doval, para lo «único que querían a los jóvenes es para tener una mano de obra esclava y barata».

En la misma rueda de prensa intervino también el secretario general del partido socialista de Galicia, Valentín González Formoso, que explicó que los socialistas gallegos afrontan esta campaña con la «sensación de haber cumplido con Galicia» y con un «sentido de responsabilidad» ya que «tienen que darle la vuelta a las encuestas».

El dirigente del PSOE incidió en que, «de salir ese Consejo de Administración entre los dos partido de derechas, se reunirán para atacar a los derechos de los trabajadores, para adoptar medidas en contra a la protección de las mujeres, para atacar la igualdad afectiva entre hombres y mujeres».

Además, remarcó que esa «apuesta por el blanco y negro, por el retroceso» la van a combatir «con ilusión, sabiendo quienes son». «Un partido que se parece a la mejor España y que apuesta por las líneas europeístas más claras», dijo.

Por ello, apeló al «voto útil» que en su opinión representa el PSOE. «Después no llenemos las calles con manifestaciones. No lloremos después lo que ahora no estamos dispuestos a luchar».