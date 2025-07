Carmen Machi confiesa en ‘El Hormiguero’ por qué decidió marcharse de ‘Aída’

Carmen Machi ha sido la encargada de cerrar la temporada de El Hormiguero, en una noche en la que la audiencia ha estado dominada por el fútbol gracias al encuentro entre el Real Madrid y la Juventus en el Mundial de clubes. El programa de Pablo Motos ha visto como su despedida ha sido menos seguida de lo habitual gracias a los grandes datos del partido, pero no le ha impedido volver a dominar sobre La Revuelta en su último duelo de la temporada (11,7 % vs. 8,3 %). La actriz acudía para promocionar Furia, su nueva serie que se podrán ver en HBO Max a partir del 11 de julio.

La invitada ha comenzado la noche recibiendo todos los regalos y homenajes usuales que tienen preparados para los invitados Infinity -los que han pasado más de 20 veces por el programa-, motivo por el que ha entrado en coche descapotable al plató. También ha conseguido la taza personalizada, su tarjeta de oro y un espectacular reloj de una de las marcas más lujosas del mercado. Tras los regalos, la intérprete ha explicado que su papel es el de «una artista conceptual muy rica. Es una persona solidaria y comprometida y toda su obra se basa en los niños y las armas. Tiene una necesidad de usar su arte para expresar el mundo que nos rodea. Ella piensa que lo hace todo fenomenal y que todo le va increíble».

Se trata de una de las actrices más buscadas de los últimos años, llegando a trabajar a las órdenes de grandes como Pedro Almodóvar y Juanjo de la Iglesia, pero el papel que le lanzó al estrellado fue en dos series. Cuando Machi era una desconocida, su papel de Aída García, la limpiadora del bar de la serie 7 vidas, se ganó a los espectadores.

Tanto es así, que ella fue la protagonista de unos de los spin-off (una serie que es continuación de otra) más conocidos de nuestra televisión. Tras el final de la mítica serie protagonizada por Amparo Baró, Gonzalo de Castro y Blanca Portillo, Telecinco comenzó a emitir las aventuras de esta limpiadora con su familia en un popular barrio del sur de Madrid.

Esperanza Sur, como se llamó en la ficción, está basado en las calles de Carabanchel, barrio en el que incluso se grabó la cabecera de la serie. Pese a la popularidad que alcanzó y los grandes datos de audiencia, en la quinta temporada decidió abandonarla.

Esta decisión pilló por sorpresa y parecía que sería el fin de la serie, pero los guionistas y la productora supieron hacer que continuase sin la protagonista que le daba hasta el nombre, apoyándose en Paco León, Miren Ibarguren o Pepe Viyuela y Mariano Peña para continuar.

Lo primero que le hizo colapsar a Machi es que «estaba haciendo ese personaje en dos series», compaginando grabaciones de 7 Vidas y Aída. Pero lo que más le hacía parar era «la idea mental era estar tres temporadas», algo que no se cumplió, ya que estuvo en cinco.

Los problemas llegaron cuando notó que se veía en la tercera temporada: «Empecé a notar que necesitaba salir y hacer otras cosas». El momento que le hizo darse cuenta de que tenía un problema de verdad es cuando al llegar al plató de grabación sufrió un ataque.

«Entrando en la vía de servicio que hay cuando se pasa Telecinco, entrando a Globomedia…» comenzó a gritar cuando iba montada en el coche de producción que la llevaba al set. «Esto, traducido a palabras, es un vómito de llanto», ha explicado.

En aquel momento decidió hablar con los productores, a los que explicó su situación después de darse cuenta de otro problema más que sufría. «La señal fue: ‘¿Qué es esto? ¿Por qué lloro?’», un síntoma claro de que estaba fuera de control y necesitaba ayuda.

Pero los problemas que sufría Carmen Machi en Aída no acababan ahí, ya que también tuvo secuelas físicas por culpa de los nervios y la ansiedad. «Yo tenía una dermatitis atópica en las piernas, que pica mucho», tanto que se hacía heridas al rascarse con fuerza.

Por suerte, este mal desapareció sin necesidad de tomar medicamentos, pero tuvo que esperar a su despedida en la quinta temporada de la serie, cuando su personaje entró en la cárcel para justificar su desaparición y no tener que recurrir a una muerte repentina por parte de los guionistas, todo un clásico. «El día que dejé la serie, se me quitó. Llegué a casa y desapareció, nunca más la he vuelto a tener», ha recordado ante las cámaras de El Hormiguero.

No obstante, Machi ha vuelto a interpretar este papel, aunque sin tantos problemas, ya que han pasado muchos años y se trataba de un rodaje con fecha de final. La protagonista ha vuelto al barrio de Esperanza Sur para protagonizar Aída y vuelta, película dirigida por Paco León que se estrenará a comienzos del año 2026 y contará cómo le ha ido la vida a los personajes de la serie después de tantos años.

Con esta invitada, El Hormiguero se marcha de vacaciones hasta la próxima temporada, en concreto hasta el día 1 de septiembre, fecha confirmada por Pablo Motos de regreso del programa. Se trata de un movimiento para adelantarse a La Revuelta, que ya ha anunciado que lo hará el día ocho de septiembre, una semana después.