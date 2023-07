El candidato de Vox al Congreso por Baleares en las elecciones del 23J, Jorge Campos ha visitado este miércoles la antigua cárcel de Palma, hoy okupada y en estado ruinoso, para lanzar un mensaje de «tolerancia cero» contra la okupación ilegal y ha anunciado la reforma del Código Penal como de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil para «proteger real y efectivamente a los propietarios que sufren la acción de las mafias de okupación».

El candidato ha asegurado que «no hay derecho a se ocupe impunemente la casa de un ciudadano» y asegura que no se trata de personas necesitadas, sino de mafias. «Al okupa de la patada en la puerta hay que responderle con la patada en el culo y a la calle, así de claro», ha aseverado.

Además, Vox ha presentado un ambicioso plan de acceso a la vivienda que consta de 16 puntos y pasa por la derogación de la Ley de Vivienda de Sánchez. Algunas medidas pasan por una nueva Ley del Suelo para liberar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional, la eliminación del IVA en la adquisición de la primera vivienda y el fomento de construcción de VPO en colaboración pública–privada.

Asimismo, Campos ha defendido la VPO en régimen de alquiler con opción a compra para facilitar la adquisición a los que tienen menos recursos. «Necesitamos recuperar el orgullo de ser propietario de un hogar en el que formar una familia y progresar. Es algo muy arraigado en la cultura española por mucho que las agendas globalistas de la izquierda nos digan que lo europeo es vivir de alquiler», ha afirmado.

En clave electoral, el candidato ha criticado los mensajes de Sumar-Mes, que prometen 2.000 VPOs al año en Baleares. Según Campos, la propuesta de la coalición de Vicenç Vidal y Yolanda Díaz se trata realmente de expropiar pisos vacíos. «Son una pandilla de bolivarianos, no hay otra formas de decirlo. No contentos con apoyar a los okupas encima quieren quitarles la casa a los ciudadanos. Cada uno puede tener las casas que quiera y hacer con ellas lo que le dé la real gana sin dar explicaciones a nadie. No permitiremos que un comunista le quite a un español lo que ha ganado con su trabajo», ha denunciado.

De Francina Armengol ha censurado que se jacte de haber construido VPOs cuando «no ha llegado ni a un tercio de las prometidas. De las 1.800 que dijo apenas ha llegado a 500. Y eso que ha tenido 8 años para hacerlas»