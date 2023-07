Feijóo ante el populismo de Sánchez: «Admiro a Amancio Ortega pero no creo que debamos pagarle el cine»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes las últimas medidas populistas adoptadas por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, donde no se tiene en cuenta en nivel de renta de los beneficiarios o sus progenitores, como ocurre con las ayudas a los mayores para el cine o no cobrar billetes de cercanías.

«Admiro mucho a Amancio Ortega pero no creo que debamos de pagarle el cine los martes, no parece razonable. Yo también admiro mucho al presidente de Mercadona pero no creo que al señor Juan Roig, debamos de darle los trenes de cercanía gratis, porque eso es un escándalo», ha destacado Feijóo en un foro informativo en Sevilla organizado por Nueva Economía Fórum.

«España tiene bolsas de ineficiencia en el gasto público porque se dan subvenciones a los jóvenes con independencia de la renta de sus padres y porque se dan subvenciones a los adultos con independencia de sus propios ingresos», ha denunciado el jefe de la oposición en el primer día de campaña de las generales del 23J.

En este contexto, también se ha referido a otra «bolsa de ineficiencia en el gasto público», como es tener «el Gobierno más caro de la democracia, con 22 miembros del Gobierno más el presidente y cerca de mil asesores». «Todo eso lo vamos a desinflar y vamos a reorientar los fondos europeos, que es realmente nuestra válvula de escape. En España todo son problemas desde el punto de vista de déficit, de deuda, y la única posibilidad que tenemos es la utilización eficiente de los fondos europeos», ha apostillado.

Hipotecas

Asimismo, Feijóo ha remarcado que los esfuerzos de su Gobierno si llega a la Moncloa se centrarán en las familias, clases medias y autónomos porque «son los que peor lo están pasando con el aumento de la inflación y la subida de tipos». Además de bajar el IRPF a rentas inferiores a 40.000 euros y el IVA de la carne, el pescado y las conservas, ha prometido que pondrá a disposición de las familias que más lo necesiten «un fondo para hacer frente a las subidas de las hipotecas».

En relación a los autónomos, ha indicado que su programa contempla fomentar la «flexibilidad y la sostenibilidad financiera» con la «tarifa 0» durante el primer año y un sistema de «aplazamiento automático de cuotas».

Por todo ello, Feijóo ha pedido que «nadie que quiera cambio se quede sin votar para que España no se quede sin cambio». «No damos ni un voto por ganado ni tampoco por perdido. En nuestro proyecto cabe la mayoría de los españoles, como en el PP de Juanma Moreno han cabido la mayoría de los andaluces», ha remachado.