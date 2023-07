Feijóo explotará en el debate la debilidad de Sánchez dentro del PSOE: «No le quieren ni los suyos»

El candidato del PP a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, explotará en el debate electoral de este lunes la debilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro del PSOE: «No le quieren ni los suyos». De esta manera, el jefe de la oposición apelará al socialismo moderado que está «cansado» del sanchismo, proponiendo una alternativa «para todos», según avanzan fuentes del PP.

«Sánchez ha convertido al PSOE en un partido irreconocible para muchos de sus antiguos votantes. Y muchos de los suyos saben que han perdido alcaldías y comunidades autónomas por su culpa», subrayan las mismas fuentes en relación a las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, que dejaron un tsunami azul en las urnas.

El secretario general del PSOE «no puede pisar la calle ni puede hacer mítines porque no se los organizan en los territorios. Hay que entender a los militantes del Partido Socialista Obrero Español porque les ha arrasado. El señor Sánchez ha arrasado a su partido», declaró Feijóo este domingo en el multitudinario mitin de Pontevedra.

«Si no hubiera ido por allí, si no hubiera patrimonializado la campaña, si no hubiese pensado que él es el único salvador del PSOE, habría más alcaldes y más presidentes autonómicos del PSOE. Ya no puede hacer una movilización porque lamentablemente hay muchos socialistas que están esperando qué van a hacer después de las lecciones. No muchos sanchistas, que se les acabará el chollo, sino muchos socialistas», puntualizó el líder del PP, emplazando a los españoles a reeditar el 23J el cambio que consiguió el socialista Felipe González en 1982.

En el cuartel general de los populares preparan el único gran duelo de esta campaña del 23J con el convencimiento de que Sánchez suplirá su falta de tiempo con respecto a los sermones ilimitados en el Senado, recurriendo al registro en el que «sí sabe moverse bien», el de las «mentiras», las «ofensas» y las «descalificaciones», señalan fuentes de Génova. No obstante, en el PP tienen claro cómo reaccionar: «A cada insulto, una propuesta», subrayan. «Llevaré al debate compromisos con los españoles», ha avanzado estos días el jefe de la oposición.

También su mensaje el sábado en redes sociales apuntó en esta dirección: «Preparar el debate en los huecos de la campaña y los viajes tiene una gran ventaja: recoger de primera mano lo que nos cuenta la gente. En todos estos apuntes está representada la mayoría», escribió el de Os Peares junto a una imagen con un tocho de informes que le han ido suministrando sus colaboradores.

«Intimidante»

Además, en el equipo de Feijóo esperan a un Sánchez como el que se ha visto en sus últimas entrevistas televisivas con periodistas críticos, con un tono «intimidante» tratando de «dejar sin espacio» al otro interlocutor. En este caso, ambos estará sentados frente a frente en una mesa de dos metros y medio de largo. Sin embargo, el líder del PP, aseguran tales fuentes, no piensa amilanarse lo más mínimo, al contrario, «pasará al contraataque con algo que no tiene Pedro Sánchez: la verdad», apostillan.

De hecho, el propio candidato popular se refirió a este planteamiento en el macromitin (12.000 asistentes) de la plaza de toros de Pontevedra, el coso talismán de sus cuatro mayorías absolutas en la Xunta de Galicia. «¿Sabéis por qué estoy tranquilo? Porque voy a decir la verdad y no le voy a mentir a nadie», enfatizó entre aplausos. Mientras tanto, Sánchez siguió este domingo, al igual que el sábado y que este lunes, encerrado en La Moncloa preparando el debate, sin pisar la calle y sin estar en contacto con los votantes. El pasado jueves ya se fotografió con sus ministros en el complejo presidencial intercambiando papeles e impresiones para el choque de este lunes.

Preparar el debate en los huecos de la campaña y los viajes tiene una gran ventaja: recoger de primera mano lo que nos cuenta la gente. En todos estos apuntes está representada la mayoría.#EsElMomento #23J — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 8, 2023

Con todo, desde Génova trasladan que Feijóo ve la cita como una gran oportunidad de dirigirse no sólo a Pedro Sánchez, «sino también al conjunto de la ciudadanía». Así, adelantan que el candidato del PP pedirá a los ciudadanos que retiren su confianza a Pedro Sánchez por los errores cometidos en los últimos cinco años y sobre todo por los que «sin duda cometería durante los próximos cuatro».

«No hay ninguna posibilidad aritmética de que Sánchez sea presidente sin necesitar el apoyo de ERC, Bildu y los herederos de Podemos, y eso ya sabemos que implica sumisión y concesiones que España no quiere asumir. Por tanto, pediremos a los ciudadanos que le dejen de votar no sólo por lo que ha hecho hasta ahora, sino por lo que haría hasta septiembre de 2027», sostienen las fuentes del PP. Feijóo pedirá también a Sánchez que «no vuelve a bloquear España» si pierde las elecciones, un llamamiento que centró su mitin del domingo en Pontevedra.

Pactos con Vox

Asimismo, en la dirección popular no existe incomodidad alguna, sino «todo lo contrario», indican, ante el hecho de que Sánchez centre su discurso en apelar a los recientes pactos del PP con Vox, formación que el líder socialista califica de «ultraderecha reaccionaria». «Encantados de hablar de pactos», afirman las fuentes de Génova, teniendo en cuenta que Sánchez ha metido a los proetarras de Bildu y a los independentistas de ERC en la «gobernabilidad del país».

Preparando datos y argumentos con mi equipo para los debates electorales. La democracia consiste en contrastar propuestas y proyectos con transparencia. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 6, 2023

Además, Feijóo explicará que la «única opción de un Gobierno fuerte pasa por el apoyo al PP». Todo un llamamiento al voto útil. Y pedirá el respaldo de los españoles apelando al «hartazgo» existente en la calle con el Gobierno de PSOE-Podemos, mientras otra forma de hacer política es posible. Con moderación, seriedad y eficacia. Defenderá así que su proyecto no se basa en bloques, sino en «la unión de los ciudadanos» y tratará de ser la voz de aquellos que están «cansados del sanchismo tanto en la derecha (Vox) como en el centro (PP y Cs) y en la izquierda (PSOE)», remachan las fuentes citadas.