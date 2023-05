Elecciones autonómicas y municipales 2023: hasta qué hora se puede votar y cuándo cierran los colegios electorales

La jornada electoral está llena de inquietudes y en este 28 de mayo de 2023, como parte de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, se vivirá esa tensión, por duplicado en aquellas localidades que deben elegir, a la vez, alcalde del pueblo o ciudad y presidente de su comunidad autónoma. Sin embargo, algunas de las preguntas que se hace el ciudadano no van en la dirección de los posibles vencedores o vencidos, que se conocerán en unas horas, al menos en lo que a resultados electorales se refiere, si no a cómo y en qué hora acudir a votar a su respectivo colegio electoral.

Las elecciones municipales y autonómicas de 2023 tienen fecha estipulada, pero también unas horas que hay que respetar para poder acudir al colegio electoral y depositar el voto en la urna que corresponde a cada ciudadano. Pese a que estos centros abrirán durante un importante lapso de tiempo, no estarán todo el día a disposición del ciudadano, que debe saber bien cuáles son los horarios de apertura y cierre para poner un límite a su planificación de un domingo muy importante en lo que a política se refiere, como también para el futuro de muchas localidades.

Los colegios electorales abrirán sus puertas en toda España a las 9:00 horas. A partir de ese momento se empezarán a recibir los votos de los ciudadanos, tanto en sus municipios como en las 13 comunidades autónomas que eligen este 28 de mayo a su nuevo –o al mismo– presidente. El horario del colegio será ininterrumpido, recibiendo papeletas en todo momento y hasta el final de la jornada, que está programado para las 20:00 horas. A partir de ese momento no se podrán recibir más votos para las elecciones, y comenzará el recuento que acabará, ahora sí, con los vencedores y vencidos en los comicios del 28M.

El cierre de colegios se dará a las 20:00 horas, así que desde ese instante no se recibirá un solo voto más para las elecciones municipales y autonómicas. Los más tardones del día tendrán que estar atentos para no retrasarse más de la cuenta, ya que podrían quedarse sin votar al acudir al colegio con este ya cerrado y con los trabajadores comenzando con el clásico escrutinio, que se seguirá en todas las televisiones y en los diarios como OKDIARIO, donde se hará una retransmisión minuto a minuto de toda la jornada y, especialmente, de ese momento de recuento tan esperado y determinante en el resultado final de las elecciones.

La lluvia y los horarios del 28M

Pese a que se pude acudir al colegio electoral entre las 9:00 horas y las 20:00 horas para depositar el voto en las urnas, un fenómeno meteorológico, la lluvia, tomará parte en una jornada en la que para muchos es importante no encontrar demasiada gente en el colegio electoral. Ahora, con la amenaza de precipitaciones en muchas partes de España, habrá que mirar el tiempo y ver si la hora a la que tenías previsto acudir a votar está o no pasada por agua, sobre todo en el trayecto de antes y después de acudir a unos colegios que, por supuesto, son interiores y no permitirán que nadie se moje mientras vota.