Los documentos que debes presentar en tu trabajo si te ha tocado ser miembro de mesa electoral

El próximo 28 de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas en 12 comunidades autónomas (así como en las dos ciudades autónomas) por lo que es ahora cuando se van a celebrar los sorteos en los ayuntamientos para designar a aquellas personas que van a tener que estar en las mesas electorales en calidad de presidente, de vocal o de suplente. Una obligación de la que es casi imposible librarse, de modo que si tienes que trabajar en domingo y no puedes justificar tu ausencia a la mesa electoral, será bueno que sepas qué documentos debes presentar en tu trabajo si te ha tocado ser miembro de mesa electoral.

¿Qué presentar en tu trabajo si estás en una mesa electoral?

Al celebrarse en domingo, es normal que mucha gente tenga día festivo y por ello, no le ocasione problema alguno el tener que formar parte de una mesa electoral. Sin embargo, hay quien trabaja también los domingos (pensemos por ejemplo los camareros o también alguien que trabaje en un comercio que abra en ese día) de modo que su presencia como presidente, vocal o suplente en la mesa electoral puede ser un problema o de hecho, se deberá justificar en la empresa esa falta al trabajo.

¿Y cómo se justifica? Pues lo cierto es que no se requiere ningún documento más allá de la carta certificada que te hayan entregado en casa informándote de que te ha tocado estar en la mesa electoral. De este modo, deberás acudir a la empresa y hablar con el departamento de recursos humanos, o la persona encargada, e informarle que el 28 de mayo tendrás que ausentarte del trabajo y mostrarle la carta para que quede constancia y no haya problema. De todos modos, es obligatorio estar en la mesa electoral de modo que la empresa no puede poner pega alguna y tampoco te pueden descontar el día.

¿Cómo puedo librarme de estar en la mesa electoral?

Por otro lado, en el caso de que tengas alguna profesión relacionada con el proceso electoral es posible que puedas librarte de estar en la mesa electoral. Siempre y cuando lo comuniques y justifiques a la Junta Electoral en un plazo hasta al menos 72 horas antes de la elecciones.

Otros profesionales que tienen justificada su ausencia de la mesa electoral son los bomberos y lo sanitarios, así como los directores de periódico y otros medios de comunicación y los jefes de los informativos.

¿Tengo que ir a trabajar al día siguiente?

Y en el caso de que no te quede otra que ser miembro de la mesa electoral debes saber que el recuento de los votos suele acabar algo tarde, dado que además se debe completar el acta y firmarla. Por este motivo, la normativa contempla que puedas asistir al trabajo al día siguiente con una reducción de la jornada laboral de 5 horas, es decir, que puedes entrar a trabajar cinco horas más tarde.