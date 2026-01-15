Zara cierra la primera tienda que abrió en su historia en La Coruña

Zara, la marca del gigante textil Inditex, ha decidido cerrar la primera tienda que abrió su historia, en el corazón de la ciudad de La Coruña (Galicia), según ha anunciado la propia compañía este jueves. En ella trabajaban 11 personas. Estas personas serán recolocadas en otros establecimientos cercanos del grupo, reduciendo así el impacto del cierre en sus vidas. Estos cambios se harán efectivos a partir del 30 de enero.

Amancio Ortega, junto con Rosalía Mera, abrió esta primera tienda de Zara en 1975. Estaba situada a sólo 200 metros del lugar en el que comenzó su trayectoria en el mercado laboral: la camisería Gala. Desde entonces, su negocio fue creciendo hasta convertirse en la mayor empresa de España y la compañía textil más grande del mundo.

Con todo, no es la primera vez que este establecimiento echa de cierre. No obstante, la anterior vez fue para llevar a cabo una remodelación del local, con una amplia reforma. La tienda abrió sus puertas hace menos de un año, el 9 de mayo del 2025, con motivo del 50 aniversario de la mercantil.

Es decir, el 50 aniversario de Inditex se celebró con una gran remodelación de su primer local, aquel que está situado en la calle Juan Flórez entre los números 64 y 66.

Cierra la primera tienda de Zara

Tras esta reapertura, más que un establecimiento de Zara al uso, su primera tienda contenía una biblioteca, una cafetería, una boutique y una colección única y exclusiva de prensas de ropa que no se podían encontrar en ninguna otra parte.

La remodelación de la tienda, ejecutada por proveedores históricos de la compañía, tenía también como objetivo rendir un homenaje a La Coruña, motivo por el cual el interior recreaba la estética de las emblemáticas galerías de la ciudad.

El diseño, a cargo del equipo interno de arquitectura de Zara, incluía además fotografías y reseñas de trabajadores con largas trayectorias en la empresa, unos contenidos que fueron actualizándose de forma periódica a lo largo del año.

Ahora, la histórica tienda de Zara cierra sus puertas. Esto se enmarca dentro de un plan más amplio del grupo, que pretende clausurar aquellos establecimientos más pequeños con el objetivo de favorecer y centrarse en los más grandes.

La marca que simboliza el éxito internacional de Inditex ha perdido 52 tiendas en España en apenas tres meses, una cifra que marca el inicio de una nueva etapa. Menos establecimientos, más digitalización y la idea de que el futuro no está en abrir más puertas, sino en redefinir cómo se entiende el retail de moda.

Durante el primer trimestre de 2025, Inditex llevó a cabo el cierre neto de 136 locales en todo el mundo. El ajuste golpeó con especial fuerza a Zara en el mercado español: 52 establecimientos han bajado la persiana de forma definitiva. Con este recorte, la compañía mantiene abiertas 5.562 tiendas a nivel global, frente a las 5.698 que tenía un año antes. La reducción supone casi un 2,4% menos de superficie comercial, un dato que refleja hasta qué punto la empresa está rediseñando su modelo de negocio.