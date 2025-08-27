La Universidad de Lima (Perú) premia al maestro español de Milei con un doctorado honoris causa

La Universidad de San Marcos de Lima (Perú) ha conferido un doctorado honoris causa al maestro español de Javier Milei, Jesús Huerta de Soto. Así, la institución educativa peruana se ha puesto en contacto con el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos para poder determinar el día para entregarle la distinción.

«Esta mañana he recibido una de las mayores alegrías de mi vida, no solo por tratarse de la primera universidad que se fundó en toda la América continental por los españoles hace cinco siglos, sino además porque siempre lo consideré un sueño imposible dado el sesgo ideológico que hasta ahora preponderaba en tan gloriosa institución», ha declarado Huerta de Soto.

«Estoy enormemente agradecido a la Universidad de San Marcos de Lima y, por extensión, a todo el noble pueblo del Perú. ¡Viva la Libertad Carajo!», ha sentenciado el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Condecoración de la Universidad de Lima

Así, el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta universidad peruana decidió en una sesión celebrada el pasado 3 de junio «otorgar la distinción de doctor honoris causa» al profesor español «en mérito a su relevante trayectoria y por sus grandes méritos personales y profesionales».

El catedrático cuenta con un gran recorrido profesional y académico. Huerta de Soto tiene 2 licenciaturas y 4 doctorados. El profesor ha recibido más de 14 premios relacionados con la Economía y las Ciencias Sociales. Además, el catedrático ha publicado más de 68 ediciones de libros en 17 idiomas que van desde el chino hasta el checo.

El académico es presidente de la empresa Seguros España S.A. La compañía fue fundada por su abuelo, Jesús Huerta Peña, en 1928, y el economista la heredó de su padre, Jesús Huerta Ballester. La mercantil presume de haber sido «pionera en el lanzamiento de Seguros de Vida con Participación en Beneficios». Es decir, la aseguradora «reparte entre sus Asegurados al menos el 80% de sus beneficios en forma de Bonos Anuales de Capital Adicional».

El recorrido académico, educativo y empresarial de Huerta de Soto le ha servido para que muchos hayan aprendido de él. Así, grandes economistas como Juan Ramón Rallo, Miguel Anxo Bastos o, incluso, Javier Milei le han tomado como referencia para su pensamiento. Es más, el presidente argentino es uno de los 52 académicos que han contribuido en el libro homenaje en honor al catedrático español.