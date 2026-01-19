No hay carta y para pedir tienes que entrar en la cocina: el restaurante de Huelva que es único en España

¿Te imaginas ir a un restaurante donde no hay carta, sino que debes entrar en la cocina, mirar lo que hay en las ollas y decidir qué te apetece comer? En pleno corazón de Huelva, entre El Rocío, Matalascañas y el Parque Nacional de Doñana, se encuentra El Tamborilero, un mesón familiar abierto desde 1971 que mantiene la filosofía sencilla y directa de antaño. Un restaurante de Huelva que se ha ganado el cariño tanto de vecinos como de turistas, combinando tradición y calidad sin perder su esencia.

Rosendo, fundador del mesón, sigue siendo el alma del lugar. Desde 1971, tiene la misma forma de entender la gastronomía, apostando por los productos frescos y de calidad y los platos elaborados con cariño. Hoy, dirige El Tamborilero junto a sus cuatro hijos, como un referente en la cocina onubense y un tesoro por descubrir para quienes buscan una cocina auténtica y un trato familiar.

Mesón el Tamborilero, un restaurante único en Huelva

Una vez en el restaurante, momento más esperado por los comensales llega cuando el camarero anuncia que pueden entrar a la cocina. Con la mascarilla puesta, los clientes escuchan los platos que se han elaborado ese día y eligen qué quieren comer. Algunas de las opciones más demandadas son la corvina en salsa de almendras, los chocos con patatas, las alubias con almejas o los cocidos de verdura. Tampoco faltan pescados tradicionales, como bacalao o merluza con tomate, atún en crema de almendras y la lubina rellena sin espinas. Del horno salen pimientos verdes rellenos de lomo y jamón, berenjenas gratinadas con bechamel y muslos de pollo.

Los postres siguen la misma filosofía: caseros y elaborados en el día con mucho cariño. Algunas de las opciones disponibles son tarta de queso, de nueces, almendras, coco o chocolate, poniendo el broche final a una comida que combina tradición, sabor y autenticidad.

Además de por sus platos, este restaurante de Huelva también destaca por su bodega, ya que gestiona el Museo del Vino de Almonte. Actualmente, tiene una carta con unas 80 referencias, de las que se pueden pedir unas 20 en copa.

Éstas son algunas de las reseñas que se pueden leer en Google Reviews sobre este restaurante tan peculiar en la provincia de Huelva:

«Se come Muy bien. Guisos del día. Sin carta, solo lo que hay en cocina (es lo que nos ofrecieron). La atención fabulosa Una experiencia muy chula que llegues y, antes de sentarte, entras en cocina para elegir lo que quieres comer. Servicio súper rápido».

«Es una buena elección para comer. De precio es razonable. La calidad es destacable y el personal muy atento a cualquier necesidad. Las raciones son correctas, ni mucho ni poco. El asunto de que vayas a ver la comida con el cocinero es algo muy interesante,y puede provocar que cambies de opinión al elegir».

«No le doy más estrellas porque no se puede. Servicio espectacular con muchísima amabilidad y rapidez. Me sorprendió que puedes escoger tus platos entrando a la cocina. La comida espectacular y he comido en varios estrella Michelin y ese salmorejo nunca lo he probado igual, inigualable!!!! Mi segundo plato fue una lubina que se me caían las lágrimas de lo rica qué estaba».

«Es un restaurante muy típico qué forma parte del museo del vino de Almonte. Tanto la comida como el servicio han estado muy bien y el ambiente es formidable. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, y que no lo había visto nunca antes, es que el chef te acompaña a la misma cocina donde están preparados todos los platos que tienen para ese día, y te los va indicando uno por uno de qué se trata».

Museo del Vino de Almonte

El Museo del Vino de Almonte está ubicado en el interior de un conjunto bodeguero de finales del siglo XIX, recientemente rehabilitado. De septiembre a junio, el museo permanece cerrado los lunes y domingos, mientras que de martes a sábado abre de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Durante los meses de julio y agosto, los lunes, domingos y festivos continúa cerrado, y de martes a sábado sólo abre de 10:00 a 14:00 horas.

En una época actual, en la que los menús de autor y los platos gourmet se han impuesto como «norma», El Tamborilero demuestra que a veces el verdadero secreto del éxito es, sencillamente, no cambiar nada. El hecho de que no haya carta y los clientes pasen directamente a la cocina para elegir el menú es una tradición que se mantiene desde hace más de cinco décadas.