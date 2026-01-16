Ni Madrid ni Barcelona: la calle más bonita de España está en la provincia más subestimada de todas

¿Te sorprendería saber que la calle más bonita de España no se encuentra ni en Madrid ni en Barcelona, sino en una ciudad de 175.000 habitantes? Se trata del Pasaje de Lodares, ubicado en el centro de Albacete, entre las calles Mayor y Tinte. Un pasaje modernista construido a principios del siglo XX inspirándose en las grandes galerías comerciales de París, Milán o Bruselas. Un tesoro oculto que deja sin palabras a los turistas, a pesar de que Albacete rara vez aparece en las listas de mejores destinos de España.

Pasear por esta calle es una experiencia única, donde cada paso invita a mirar hacia arriba y detenerse en los detalles. Con elementos vegetales, líneas curvas y una simetría muy cuidada, la cubierta acristalada permite que la luz natural inunde el espacio, creando un ambiente muy cálido y acogedor. El pasaje debe su nombre a la familia Lodares, impulsora del proyecto. A principios del siglo XX, Albacete vivía una etapa de crecimiento económico, y, con la construcción de la galería de hierro, vidrio y piedra, se nuscaba situar la ciudad a la altura de las grandes capitales europeas.

El pasaje de Lodares es una histórica y monumental galería comercial y residencial ubicada en el centro histórico de la ciudad española de Albacete. Situado entre las calles Tinte y Mayor, esta edificación creada a imagen y semejanza de las galerías italianas pertenece a la arquitectura modernista de principios del siglo xx. El pasaje de Lodares de Albacete es, junto al pasaje Gutiérrez de Valladolid y al pasaje del Ciclón de Zaragoza, uno de los tres únicos ejemplos de este tipo de galerías que se conservan en España. Es, según el diario El Mundo, una de las calles más bonitas de España y un icono de la ciudad.

«Fue diseñado en 1925 por Buenaventura Ferrando Castells y mandado construir por Gabriel Lodares con la intención de crear una galería comercial y a la vez residencial. El pasaje se asienta sobre columnas renacentistas, entre las que se encuentran los comercios. Su cubierta es un tragaluz con estructura de hierro y láminas de cristal que permite el paso de la luz y el cambio de aspecto según cambia aquella en su recorrido diario. Las fachadas interiores contienen distintos adornos basados en la mitología, con abundancia de cabezas de mercurio, dios del comercio. Los herrajes en balcones y puertas son insignes muestras de la artesanía rejera de la ciudad. La singularidad viene en la asimetría de las fachadas exteriores, la de la calle Mayor mucho más modesta que la de Tinte, porque el propietario de la casa de la izquierda se negó a vender y hubo que modificar el diseño no sólo de la fachada sino de los locales afectados más pequeños que el resto», explica Turismo Castilla-La Mancha.

Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1996, la calle más bonita de España destaca por sus columnas, así como su su cubierta de cristal, y también las fachadas de las viviendas superiores, con un enrejado que diseñó el artesano albaceteño José Tejados. Según los informes del Archivo Municipal de Albacete, las dos fachadas del pasaje no son simétricas; la de la calle Mayor es más estrecha, ya que, en el momento de la construcción del pasaje no fue posible hacerse con la vivienda que había justo al lado.

Sin lugar a dudas, es una demostración de que la belleza arquitectónica no es exclusiva de las grandes ciudades. De hecho, buena parte de su encanto reside precisamente en ese factor sorpresa. No se trata de una calle masificada, no está repleta de tiendas de souvenirs ni de franquicias, sino que invita a los visitantes a pasear con calma y sin prisas.

En un momento en el que crece el interés por el turismo slow, la ciudad de Albacete se convierte en el destino perfecto. Lo que se busca es compartir vivencias con la gente local y conocer la cultura de una manera genuina, disfrutando de cada instante. No consiste en hacer las cosas más despacio, sino de desconectar del ritmo frenético y centrarse en vivirlas con intención.

Otros lugares de interés

Más allá de la calle más bonita de España, esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Una visita imprescindible es el Parque Abelardo Sánchez, con zonas ajardinadas, amplios pasos y estanques. Dentro del propio parque se encuentra el Museo de Albacete, que alberga una colección artística y arqueológica muy interesante.

Por su parte, la Catedral de San Juan Bautista, de estilo gótico y renacentista, tiene una fachada sobria que contrasta con la ornamentación de su interior. A pocos minutos caminando, la Plaza del Altozano está rodeada de edificios emblemáticos como el Gran Hotel o el antiguo Ayuntamiento.