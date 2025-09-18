MAPFRE RE entra en el top 15 de las mayores reaseguradoras del mundo, según el ranking de S&P

La entidad mejora tres puestos su posición en un año, desde el 16 hasta el 13 por volumen de primas. MAPFRE RE es la decimotercera mayor reaseguradora del mundo por volumen de primas, según el ranking que elabora Standard & Poor’s, que incluye un total de 127 compañías de 29 países. La reaseguradora del Grupo MAPFRE mejora así tres posiciones en esta clasificación.

El ranking de S&P refleja que MAPFRE RE, que incluye el negocio de reaseguro y el de riesgos globales, obtuvo un volumen de primas brutas cercano a los 8.382 millones de euros en 2024 y un ratio combinado de 93,6%, lo que representa una mejora de 2 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Dentro del negocio de reaseguro, el 36% de las primas brutas proviene de EMEA, mientras que el 18% tiene su origen en Latam. Iberia representa el 17%, lo mismo que Norteamérica, mientras que Asia-Pacífico, el 12% del total.

MAPFRE RE es una reaseguradora global y el reasegurador profesional del Grupo MAPFRE. Con 465 empleados, desarrolla su actividad a través de 18 oficinas repartidas por todo el mundo, prestando servicio en más de 100 países, ofreciendo soluciones integrales en todos los ramos, tanto de Vida como de No Vida.

La entidad mantiene unos excelentes ratings: A+, con perspectiva positiva, según S&P, y A/Excelente, también con perspectiva estable, según AM Best.