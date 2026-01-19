Como suele ocurrir todos los años cuando llega el mes de enero, las pensiones se convierten en el centro del debate, debido a si suben o no, y cuánto a partir de su revalorización. Pero en esta ocasión no se habla de una subida, sino de un aviso que afecta directamente a una de las pensiones más vulnerables, es decir, las mínimas. En un país donde más de 9 millones de personas dependen de una pensión de la Seguridad Social, cualquier cambio en ellas tiene una fuerte repercusión. Por eso, el mensaje que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha trasladado sobre 2026 ha causado duda y nerviosismo para muchos pensionistas.

Tal y como ya se anunció hace semanas, este 2026, las pensiones contributivas subirán alrededor de un 2,7%. Y se sabe además que las mínimas incluso van a poder hacerlo entre un 6% y un 7%. Sin embargo, ese incremento no llegará por igual a todos los pensionistas. De hecho, algunos podrían cobrar menos que ahora pese a las subidas anunciadas, un escenario que ha sorprendido a quienes apenas logran cubrir gastos con la paga actual. El porqué se produce esta situación, tiene que ver con un elemento poco visible pero fundamental: y que no es otro que el complemento a mínimos, que es la herramienta con la que la Seguridad Social asegura que quienes reciben una pensión baja lleguen, como mínimo, a la cuantía mínima fijada cada año. Pero el INSS ha recordado algo que muchas personas pasan por alto: no es un derecho garantizado de por vida. Depende de los ingresos del pensionista, y basta con superar el umbral establecido para perderlo. Y aquí es donde llega el problema para 2026.

El INSS confirma el peor palo a los jubilados: va a bajar estas pensiones en 2026

Aunque puede parecer algo contradictorio el que se vaya a producir una subida general de pensiones, pero que algunos vean como va a bajar la suya, el mecanismo es más sencillo de lo que parece. La pensión mínima de viudedad, por ejemplo, subirá como el resto. Sin embargo, esas subidas no garantizan que el importe final que reciba el pensionista sea mayor.

El complemento a mínimos sólo se mantiene mientras no se superen determinados límites de ingresos. Para 2026, ese límite se sitúa en 9.442 euros al año. Si una persona que cobra una pensión mínima supera esa cifra por cualquier motivo, la Seguridad Social puede retirar el complemento, dejando la pensión en su cuantía contributiva real. Es decir, en la cantidad que correspondería sin ayuda alguna.

Esto significa que hay pensionistas que podrían encontrarse con una sorpresa desagradable: una pensión que, lejos de subir, se reduce porque el complemento desaparece tras la revisión anual.

Qué ingresos cuentan y por qué algunos pensionistas están en riesgo

El INSS ha recordado que este límite no se refiere sólo a salarios o trabajos esporádicos. La norma engloba una lista mucho más amplia de ingresos, lo que coloca a más personas en situación de riesgo sin que lo sepan. Entre ellos se incluyen:

Rentas por alquileres, aunque sean modestas.

por alquileres, aunque sean modestas. Intereses bancarios, incluso los generados por pequeños ahorros.

bancarios, incluso los generados por pequeños ahorros. Beneficios patrimoniales, como la venta de un inmueble o una herencia.

patrimoniales, como la venta de un inmueble o una herencia. Otras prestaciones, ayudas o ingresos que se sumen a la pensión base.

Es decir, que una persona puede perder el complemento sin que su pensión haya cambiado, simplemente porque sus ingresos globales han superado el límite anual. Esto puede ocurrir incluso sin que el pensionista sea plenamente consciente de ello, por ejemplo con un alquiler que se actualiza, un depósito que empieza a generar algo más de intereses o un movimiento puntual que se suma al cálculo.

En estos casos, la subida de la pensión para 2026, ese 2,7% o ese 6–7% en el caso de las mínimas, queda completamente neutralizada si el complemento desaparece, e incluso puede traducirse en una paga menor.

La obligación de comunicar los cambios y el riesgo de devoluciones

La Seguridad Social recuerda cada año que los pensionistas con complemento a mínimos están obligados a informar de cualquier variación en sus ingresos. El problema es que muchos desconocen esta obligación o no entienden que ciertos movimientos también cuentan a efectos de renta. En paralelo, el INSS cruza datos con Hacienda, por lo que la detección de ingresos no declarados es automática.

Cuando eso ocurre, pueden darse dos escenarios:

Retirada inmediata del complemento , que baja la pensión a su importe contributivo.

, que baja la pensión a su importe contributivo. Reclamación de cantidades cobradas de más, si se determina que el pensionista superó el límite pero siguió recibiendo la ayuda.

Este segundo punto es especialmente delicado porque puede desembocar en devoluciones inesperadas, a veces acumuladas durante meses. Para muchos jubilados, devolver incluso pequeñas cantidades supone un esfuerzo que no tenían previsto.

Quiénes son los más afectados en 2026

Aunque cualquier pensionista con complemento a mínimos podría verse afectado, el INSS señala que el caso más frecuente es el de la pensión mínima de viudedad ya que se trata de una prestación extendida, donde es habitual que existan ingresos añadidos pequeños (rentas, ahorros, ayudas familiares…) que pueden llevar a superar el límite sin intención.

Es decir, no es una bajada de pensiones generalizada, sino un efecto directo de la revisión de rentas. Aun así, el resultado es el mismo: pensionistas que esperaban una subida pueden acabar con menos dinero a final de mes.