El Aeropuerto de Sídney ha recibido una oferta de compra «no solicitada, indicativa, condicional y no vinculante» del consorcio de inversores en infraestructuras IMF Investors y QSuperBoard, que valora la infraestructura en más de 13.900 millones de euros. La junta directiva de Sydney Airport, que gestiona una de las infraestructuras más importantes de Australia, indicó que ha comenzado a sopesar la propuesta, aunque llamó a los accionistas a no adoptar acciones debido a que no tienen la «certeza» de que se concretará.

El consorcio le ofreció al aeropuerto de Sídney 8,25 dólares australianos (6,22 dólares estadounidenses o 5,24 euros) por acción, cuyos valores cerraron este lunes con un alza de casi 7,80 por ciento en el parqué australiano. Según publicó este lunes el diario Sydney Morning Herald, la oferta representa un recargo del 42% con respecto al precio de negociación anterior a la oferta, pero es inferior al precio de las acciones del aeropuerto antes de la pandemia.

La oferta se produce en plena crisis del Covid-19, que ha afectado fuertemente al sector de la aviación en Australia, en donde se cerraron las fronteras en marzo de 2020 y las previsiones gubernamentales apuntan a que la reapertura no se producirá hasta mediados de 2022.