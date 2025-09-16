Iberdrola, primera energética europea en obtener la certificación de protección de datos Europrivacy para la contratación digital

Iberdrola ha alcanzado un nuevo hito en su compromiso con la protección de datos y la transparencia digital al convertirse en la primera compañía energética europea en obtener el Sello Europeo de Protección de Datos, Europrivacy.

Europrivacy es el primer sistema de certificación aprobado por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) para actuar como Sello Europeo de Protección de Datos oficial, de conformidad con el artículo 42 (5) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Está reconocido por todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE). La certificación Europrivacy ha sido otorgada a Iberdrola Clientes España, Curenergía e Iberdrola Clientes Portugal en el tratamiento de datos personales en procesos de contratación digital, incluyendo la navegación por la web corporativa, la interacción con el chatbot y las comunicaciones por correo electrónico.

Este sello certifica que, en el contexto de los objetivos de evaluación de la certificación, las organizaciones cumplen con los más altos estándares para proteger los derechos y libertades de las personas en el tratamiento de sus datos personales.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de Iberdrola con la privacidad de sus clientes, garantizando que sus datos son tratados con la máxima seguridad, transparencia y responsabilidad, como parte de una estrategia digital responsable, ética y respetuosa con los derechos.

Compromiso con la privacidad

Adicionalmente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha revalidado recientemente la ampliación de las Normas Corporativas Vinculantes (NCVs) del Grupo Iberdrola, fortaleciendo el compromiso de la compañía con una gestión homogénea y exigente de la privacidad en todos los países donde opera.

En línea con la estrategia digital ética de la compañía, Iberdrola refuerza así su liderazgo en privacidad dentro del sector energético europeo, posicionándose como referente entre las utility en el cumplimiento de los más altos estándares en protección de datos.

Los certificados pueden consultarse públicamente en el registro oficial de certificados de Europrivacy .