Residir en una vivienda propiedad de los progenitores sin abonar un alquiler es una práctica extendida en España, pero Hacienda ha puesto el foco en estas situaciones.

Lo que tradicionalmente se ha visto como una ayuda familiar puede esconder obligaciones fiscales inesperadas: desde la imputación de rentas hasta la consideración de donación encubierta por el uso gratuito del inmueble.

El riesgo de la donación de servicios: por qué el uso gratuito tributa

Para la Administración, el hecho de que un hijo disfrute de una vivienda ajena sin pagar una contraprestación puede interpretarse, técnicamente, como una donación del derecho de uso. Al no existir un contrato de arrendamiento, el fisco considera que se está produciendo un beneficio económico para el descendiente que, en teoría, debería tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El cálculo de este “impuesto oculto” se realizaría basándose en el valor de mercado que tendría un alquiler similar en la misma zona.

No obstante, existe un escudo legal: el deber de alimentos recogido en el Código Civil. Esta figura obliga a los padres a proporcionar sustento y habitación a sus hijos mientras estos carezcan de medios propios. Si se demuestra esta situación de necesidad, la cesión no genera consecuencias tributarias para el hijo. El problema surge cuando el hijo tiene ingresos suficientes y, aun así, reside gratis en una propiedad secundaria de los padres, ya que Hacienda podría entender que hay un ánimo de liberalidad que debe pasar por caja.

Imputación de rentas y gastos no deducibles: el impacto en los padres

El “hachazo” de Hacienda no solo apunta al hijo, sino también a los padres propietarios. Al ceder la vivienda de forma gratuita, los titulares no pueden declarar ingresos por alquiler, pero la ley les obliga a aplicar la imputación de rentas inmobiliarias en su IRPF (generalmente el 2% del valor catastral, o el 1,1% si este ha sido revisado).

Además, la normativa es estricta respecto a los beneficios fiscales: al tratarse de una cesión sin coste, los propietarios pierden el derecho a deducirse gastos habituales como el IBI, la tasa de basuras, la comunidad de vecinos o las reparaciones de mantenimiento. Para evitar malentendidos y sanciones, los expertos recomiendan formalizar un contrato de comodato (préstamo de uso), un documento legal que justifica ante la Agencia Tributaria la gratuidad de la estancia y protege a ambas partes ante una posible inspección.