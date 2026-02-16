El Grupo ASISA ha alcanzado un volumen de primas en 2025 en España y Portugal de 1.890,52 millones de euros, tras crecer un 21,1%, mientras en el ámbito asistencial, su facturación llegó a los 725,5 millones de euros, un 7,3% más que el año anterior.

Estos resultados, que recogen el impacto del nuevo concierto de Muface y de la estrategia comercial de la compañía para crecer en el ámbito asegurador privado, «muestran la solidez del crecimiento del Grupo ASISA, su capacidad para atender a nuevos asegurados y pacientes, y el avance en los procesos de transformación y diversificación de su actividad», según señala ASISA en un comunicado este lunes.

Este crecimiento permitirá al Grupo ASISA seguir consolidando su modelo cooperativo, basado en la reinversión del beneficio para el desarrollo de su red asistencial propia, la formación de sus profesionales y la mejora de la calidad asistencial. En los últimos diez años (2016-2025), el Grupo ASISA ha invertido 509,3 millones de euros (53 millones en 2025) tras generar un resultado acumulado antes de impuestos de más de 348,2 millones de euros.

El Dr. Francisco Ivorra, presidente del Grupo ASISA, ha destacado que «el Grupo ASISA logró en 2025 los mejores resultados de su historia. A pesar de la incertidumbre con la que iniciamos el ejercicio, la mejora en el concierto de Muface y nuestra capacidad para atender a nuevos asegurados y pacientes nos han permitido seguir creciendo y desarrollando nuestros planes de transformación y modernización. El Grupo ASISA es hoy una compañía más solvente y sólida y más necesaria que nunca para garantizar el bienestar y la salud de millones de personas, familias y empresas».

ASISA explica que en los próximos años seguirá desarrollando su plan estratégico, que se concentra en cinco grandes áreas: 1) diversificar su actividad aseguradora y transformar su modelo comercial para crecer de manera rentable; 2) fortalecer su red asistencial propia; 3) buscar nuevas oportunidades en el exterior para incrementar su presencia internacional; 4) acelerar su proceso de transformación digital; y, por último, 5) avanzar en sus compromisos en materia ESG.

En el ámbito asegurador, el Grupo ASISA ha crecido en todos los ramos en los que opera (salud y dental, vida, accidentes, decesos, mascotas y asistencia en viaje, además de pólizas deportivas) y el volumen de primas acumulado en España (1.865,84 millones de euros) regristró un nuevo récord de facturación, tras avanzar un 21% respecto a 2024. En total, el Grupo ASISA atiende a más de 3,5 millones de asegurados.

El ramo de salud sigue siendo la principal actividad aseguradora de ASISA. En 2025, la compañía incrementó su volumen de primas de salud un 21,2% hasta alcanzar los 1.835,77 millones de euros. Una parte de ese crecimiento se explica por el impacto del nuevo concierto de Muface para 2025-2027, tanto por el incremento de primas como por la llegada de nuevos asegurados tras reducirse el número de compañías que atienden a los mutualistas.

En 2025, más de 65.000 funcionarios se incorporaron a ASISA. Igualmente, ASISA registró en 2025 un fuerte crecimiento en los seguros privados de salud, tanto de particulares como empresas. La aseguradora aumentó sus pólizas de asistencia sanitaria en todos los segmentos, especialmente en particulares (9,3%), pymes (7,4%) y colectivos (7,3%).

En el ramo de vida, ASISA Vida cerró 2025 con un volumen de primas en España y Portugal de 34,3 millones de euros, un 18% más que el año anterior y superó los 150.000 asegurados. Con estos resultados, ASISA Vida mantuvo un elevado ritmo de crecimiento y siguió reforzando sus estructuras y alianzas comerciales para consolidarse, un año más, como la compañía que ofrece los seguros de vida riesgo más competitivos del mercado, según el “Estudio comparativo de primas del seguro de vida riesgo 2025” elaborado por Inese y Global Actuarial.

En el resto de ramos (accidentes, mascotas, decesos y asistencia en viajes), ASISA siguió creciendo y obtuvo una facturación en primas de 10,9 millones de euros, un 6,3% más. El seguro de mascotas aumentó su facturación un 32,8% y ya supera las 26.000 mascotas aseguradas. En el ramo de accidentes, ASISA facturó 3,3 millones en primas y en decesos superó igualmente los 3,4 millones de facturación.