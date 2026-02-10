Fact checked

La compañía aseguradora Asisa ha anunciado un aumento de las retribuciones de los médicos privados de su cuadro médico para 2026, estableciendo una subida media del 7,3% por la actividad asistencial realizada. La compañía ha informado que esta medida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, por lo que los profesionales verán reflejado este incremento desde el inicio del año.

El incremento no será uniforme para todos los médicos. Según Asisa, en función de la especialidad y del grado de vinculación de los profesionales con Lavinia S. Coop., cooperativa médica más grande de Europa y accionista único de la aseguradora, la subida en algunos casos puede superar el 16 %. Esto busca reconocer la trayectoria y la implicación de determinados profesionales dentro de la red asistencial.

Esta revisión salarial se suma al incremento medio del 6,5% aplicado en 2025, consolidando un patrón de mejoras continuadas en los honorarios. En total, durante los últimos cinco años, la retribución que paga Asisa a sus médicos ha aumentado más del 30%, situando a la compañía entre las que mayores incrementos aplican en el ámbito de la medicina privada en España.

Compromiso de la aseguradora

Desde Asisa, se destaca que esta medida refleja el compromiso de la aseguradora de mejorar progresivamente la retribución de sus profesionales, al mismo tiempo que «fortalece una relación basada en la confianza y la estabilidad». La retroactividad de la medida subraya la intención de reconocer inmediatamente la labor de los médicos que forman parte de su cuadro.

Este aumento también se enmarca en un contexto más amplio del sector sanitario privado, donde las aseguradoras buscan retener talento y asegurar la calidad asistencial, en contraste con subidas más moderadas que se observan en el sector público. Por ejemplo, el personal sanitario de algunas comunidades autónomas verá incrementos inferiores al 2% en 2026, lo que hace que la medida de Asisa sea especialmente significativa.

En definitiva, el incremento del 7,3% y su aplicación retroactiva representan un paso destacado en la política de retribuciones de Asisa, reforzando la estabilidad profesional y la competitividad de su cuadro médico en el panorama de la sanidad privada española.