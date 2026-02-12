Parece un perfume de lujo, pero el mejor regalo de San Valentín está en Mercadona y sólo cuesta 1,85 euros

Estamos a las puertas de San Valentín y, si todavía no tienes claro qué regalar, quizá te sorprenda saber que uno de los regalos más bonitos y económicos lo tienes este año en Mercadona. Entre las estanterías de la sección de perfumería de la cadena valencia tenemos un frasco pequeño, rosa, con un tapón en forma de corazón que parece sacado de una boutique de lujo, pero que cuesta sólo 1,85 euros. Muchos ya lo han elegido para sorprender este 14 de febrero y tú todavía estás a tiempo antes que se agote.

El perfume en cuestión es Amore, una mini eau de parfum de la marca Flor de Mayo, muy popular en estas fechas porque reúne justo lo que se busca para un detalle romántico ya que tiene un diseño cuidado, aroma suave y un precio que no requiere pensárselo demasiado. A simple vista da la sensación de costar mucho más de lo que marca la etiqueta, y por eso se ha convertido en uno de los regalos revelación para este 14 de febrero. Muchos en redes comentan que parece un perfume caro, e incluso lo comparan con el famoso Yara de Lattafa, pero lo cierto es que es un perfume único para regalar este San Valentín y lo mejor es que lo tienes en Mercadona, de modo que no tienes que recorrer tiendas o perfumerías en su búsqueda. Tan fácil como acudir a tu supermercado más cercano, ir a su sección de perfumes y hacerte con una botella de Amore, o varias.

El mejor regalo de San Valentín está en Mercadona

Si el envase con esa forma de corazón ya llama la atención, el olor termina de convencer. Amore es un perfume pensado para quienes buscan algo femenino, dulce y romántico, pero sin caer en fragancias pesadas o demasiado intensas. Su encanto está justo ahí: es suave, limpio y fácil de llevar en cualquier momento del día.

Estas son sus notas principales:

Salida : floral suave con un toque de melocotón maduro y frambuesas.

: floral suave con un toque de Corazón : bouquet de flores blancas con un matiz cremoso y ligeramente amaderado.

: con un matiz cremoso y ligeramente amaderado. Fondo: toques dulces que recuerdan a pastelitos franceses y un final cálido de helado de almendras tostadas.

El resultado es ese tipo de fragancia que muchas describen como romántica y apetecible, de las que dejan estela sin saturar. Es dulce, sí, pero no azucarada, y eso la hace perfecta para regalar sin miedo a que resulte demasiado intensa.

Un formato pequeño, ideal para llevar en el bolso

Otro punto a su favor es el formato de 24 ml que caben en cualquier neceser, bolso o incluso bolsillo del abrigo. Pequeño, práctico y pensado para llevar encima. Para muchas, es justo el tipo de perfume que se usa para retoques durante el día o para añadir un toque fresco antes de una cita.

Y como el precio es tan bajo, también se presta a combinar con otros perfumes o incluso a comprar varios para regalar junto a una tarjeta, una caja bonita o un detalle personalizado.

Un regalo perfecto también para quienes no quieren regalar «lo típico»

Hay quien cada año llega a San Valentín con la misma duda y es la de no saber qué regalar. Y justo ahí es donde este pequeño perfume marca la diferencia. No es el típico detalle que se espera, pero tampoco es algo tan arriesgado como para que pueda fallar. Está en ese punto medio que funciona tanto si la relación es reciente como si lleváis media vida juntos.

Además, es un regalo que se adapta muy bien a cualquier presupuesto. Por menos de dos euros puedes añadirlo a un pack más grande, combinarlo con una tarjeta escrita a mano o incluso utilizarlo como detalle sorpresa para acompañar un plan más especial ese día. Y si celebras San Valentín con amigas, con familia o simplemente quieres darte un capricho, también cumple ya que es uno de esos perfumes que siempre apetece tener.

Un aroma que sorprende por su duración a pesar del precio

Uno de los comentarios más repetidos por quienes lo han probado es que, a pesar de su tamaño y de su precio, Amore aguanta más de lo que cabría esperar. Evidentemente no se comporta como un perfume de gama alta, pero sí mantiene el aroma el tiempo suficiente como para convertirse en una fragancia diaria perfecta para primavera o para quienes prefieren olores suaves que no saturan. La combinación de flores blancas, fruta madura y ese fondo cálido de almendra tostada hace que evolucione muy bien con el paso de las horas. Al principio es más fresco y afrutado, luego se vuelve más cremoso y, al final, deja un toque dulce sutil, y es precisamente esa evolución la que ha conquistado a tantas usuarias en redes.