CCOO ve «preocupante que se cuestione el liderazgo» de Escribano en Indra y pide no «cometer errores»

Comisiones Obreras (CCOO) ha emitido un comunicado en el que expresa su «firme preocupación» ante los movimientos que se están produciendo en torno a Indra Group y exige a los poderes públicos que actúen con «responsabilidad política, visión de Estado y compromiso con el interés general». El sindicato considera que la empresa es «una pieza clave en la construcción de la soberanía tecnológica de España y de Europa», especialmente en los ámbitos de la seguridad y la defensa.

CCOO califica de «inaceptable» que se estén promoviendo, según sus palabras, dinámicas que generan «inestabilidad, incertidumbre y debilitamiento institucional» en el seno de la compañía. El sindicato advierte que este tipo de actuaciones «tienen consecuencias directas sobre la credibilidad del proyecto, sobre la confianza de los mercados y, especialmente, sobre el empleo y el tejido industrial asociado».

El sindicato señala como «especialmente preocupante» que se cuestionen «decisiones y liderazgos que fueron impulsados desde las propias instancias públicas, con pleno conocimiento de las circunstancias existentes», y reclama coherencia institucional a quienes, a su juicio, ahora los cuestionan. Para CCOO, esa coherencia «no es una opción, es una obligación cuando están en juego intereses estratégicos del país».

El comunicado también incluye un respaldo explícito a la actual dirección de Indra. CCOO afirma que en apenas 14 meses ha demostrado «capacidad para fortalecer la compañía, ampliar sus capacidades y posicionarla en mercados altamente exigentes», todo ello en un contexto internacional marcado, según el sindicato, por la incertidumbre y la creciente competencia tecnológica y de defensa.

CCOO subraya también que el desarrollo de Indra está teniendo, según sus datos, «un impacto directo en el equilibrio territorial y en la reindustrialización del país», generando empleo cualificado e impulsando ecosistemas de innovación. El sindicato la describe como empresa «tractora» para pymes, universidades y startups, y afirma que ese modelo es «precisamente el que España necesita para avanzar hacia una economía más sólida, diversificada y resiliente».

En cuanto a los conflictos de intereses que pudieran existir en el seno de la compañía, CCOO defiende que deben ser «analizados y resueltos con máximo rigor, transparencia y garantías legales», pero advierte con claridad que ese argumento no puede ser instrumentalizado «como excusa para desestabilizar un proyecto industrial en pleno proceso de consolidación».