Así funciona la nitrolanza, el experimento de ayer en ‘El Hormiguero’ con Hombres G

Los Hombres G han sido los invitados del lunes 4 de mayo en el plató de El Hormiguero, donde han acudido para hablar de la película Los mejores años de nuestra vida, que está producida por Movistar Plus+ y que se podrá ver en los cines a partir del próximo viernes. Aprovechando su visita, Marron y el equipo de ciencia han querido mostrar a los invitados un experimento que ellos mismos se han inventado. El peligro venía por el nitrógeno líquido que han utilizado y que han expuesto a alta presión, por lo que había riesgo de una explosión fuerte en caso de fallo.

El colaborador ha llegado al plató con su alegría habitual, pero rápido ha advertido del peligro que corrían. «Todos fuera de aquí», les decía, mientras Pablo Motos confirmaba que «la cosa se va a poner peligrosa», por eso han tenido que retirar a los miembros del grupo de música a unos metros para evitar males mayores. Ha sido muy llamativo ver a Marron y a su equipo ponerse máscara para evitar que la explosión les diese en la cara, pero no ponerse mono o más protección. A eso hay que añadir que el experimento lo han realizado metiendo nitrógeno líquido en una botella de plástico de un conocido refresco, que no hace ser científico para saber que no es el recipiente más seguro del mundo para algo así.

Hay que explicar que el nitrógeno líquido debe utilizarse a -196 °C, una temperatura que es capaz de provocar quemaduras en la piel si no está protegida con el equipo necesario. A esa temperatura tenía que estar para conseguir una explosión de gas instantánea.

El plan de Marron: tras llenar la botella de plástico con una gran cantidad de nitrógeno, su compañero Gálvez tenía que cerrar el tapón rápido y conseguir que la presión aumentase. Ese tapón iba unido a una cuerda, por lo que cuando comprobasen que la presión era lo suficientemente alta, lo abriría y la botella saldría disparada, propulsada por el efecto del nitrógeno saliendo de ella.

Un importante riesgo para todos

El chorro de nitrógeno es capaz de congelar y fragmentar objetos en milisegundos, algo que dejó a los integrantes de Hombres G alucinando. Por poner un ejemplo, en el mundo de la cocina se utilizan pequeñas cantidades de nitrógeno para congelar alimentos y líquidos en segundos, siendo una de las técnicas favoritas de Jordi Cruz y que se enseñan en MasterChef.

El objetivo de este experimento era que Marron pudiera acertar a clavar la botella de plástico en una diana, ayudado de la fuerza de la evaporación. Pese a que se vuelve incontrolable, el colaborador ha conseguido en apenas dos intentos acertar en ella, aunque ha confesado que ha ensayado durante toda la tarde.

Podía haber terminado en tragedia

Aunque no ha ocurrido nada grave, es habitual ver cómo en los experimentos de El Hormiguero se corren riesgos importantes. En este caso ha sido Gálvez, miembro del equipo de ciencia, el que ha terminado con la cabeza llena de nitrógeno, algo que podría haber provocado quemaduras, puesto que lleva la cabeza completamente rapada y no llevaba guantes ni casco para protegerse.

Experimento ante la mirada de los Hombres G

David Summers, Rafa Muñoz, Javi Molina y Dani Mezquita han sido testigos de este momento desde la barrera. Minutos antes recordaban con Motos las locuras que hacían en el autobús y las furgonetas durante las giras.

Tras ver el experimento, pensaban que siendo más jóvenes les hubiera gustado lanzar cosas en mitad de la carretera con nitrógeno líquido, aunque por suerte ahora no se les pasaría por la cabeza.

Tal y como han contado, en los 80 y los 90 jugaban a la ruleta rusa con pistolas de fogueo, a hacer castillos humanos y a lanzar cosas a los coches de su equipo durante los viajes, locuras en las que participaba Juan y Medio, que fue su mánager y jefe de seguridad durante mucho tiempo.