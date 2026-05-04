¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 4 al 7 de mayo

Después de un más que merecido descanso, El Hormiguero vuelve este lunes con nueva tanda de invitados. Desde la nostalgia de los 80 hasta los secretos de los matrimonios reales y el regreso de los rostros más queridos a la televisión nacional son los protagonistas del programa de Pablo Motos. El espacio de Antena 3 no ha tenido más días libres que cualquier otra semana, puesto que el jueves noche no descansó y nunca se emite en la noche del viernes, puesto que deja su hueco ese día a Tu cara me suena.

Lunes 4 de mayo: Los secretos de Hombres G al descubierto

La semana empieza con un viaje de 40 años para los seguidores de uno de los grupos con mayor fenómeno fan de la historia. Hombres G visitan el plató para presentar Los mejores años de nuestra vida, un documental que promete ser la radiografía definitiva del grupo.

Este documental incluye material inédito y testimonios que harán recordar a muchos lo que fue la ‘HombresGmanía’, mientras que los más jóvenes descubrirán la locura de aquella época. Es la noche para los que vivieron los 80 de forma intensa y en la que podrán descubrir cosas nuevas de sus ídolos

Martes 5 de mayo: dos amigos de ‘El Hormiguero’

Marta Hazas y Javier Veiga, amigos de Pablo Motos desde hace años, vuelven a El Hormiguero para hablar de su nueva obra de teatro. El ángulo: Escrita por Veiga, la obra explora el fin del amor y esas conversaciones que solo ocurren en la intimidad.

Veiga tiene un pasado enorme con Pablo Motos, puesto que fue el presentador de El club de la comedia, programa del que el valenciano era el jefe de guiones. Además, Marta Hazas ha sido colaboradora durante años del programa con su sección de trucos, que ahora presenta la humorista Esperansa Grasia.

Miércoles 6 de mayo: Juan y Medio habla de su situación en Antena 3 y Canal Sur

Uno de los presentadores más icónicos de Canal Sur, Juan y Medio, salta a la cadena de Atresmedia para hablar de su papel como investigador en la nueva temporada de Mask Singer.

Acostumbrado a la cercanía y la espontaneidad de La tarde, aquí y ahora, Juan se enfrenta ahora a un programa completamente diferente al de las tardes de Canal Sur. ¿Cómo lleva el rey de la tarde andaluza el no poder revelar ni un solo dato de lo que ocurre tras las máscaras?

Jueves 7 de mayo: el regreso más esperado, Jesulín de Ubrique

Para cerrar la semana, el programa contará con dos de las estrellas de este año de Tu cara me suena. Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado desvelarán los entresijos del concurso.

Ver al torero cantar después de 30 años de su fallida aventura musical (sí, publicó un disco con el mítico Toda, toda, toda) es uno de los grandes atractivos para la audiencia.

Junto a Leonor Lavado, explicarán qué hay detrás de las horas de maquillaje y ensayos que transforman por completo su identidad cada semana.