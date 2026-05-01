‘Tu cara me suena’ cancela la emisión del programa de hoy, viernes 1 de mayo: la razón y cuándo regresa

Es viernes y el plan para millones de espectadores españoles es disfrutar de una nueva gala de Tu cara me suena, el programa que cada viernes lidera en audiencias con una media en el mes de abril de un 20.6 % y 1.6 millones de espectadores cada noche. Las imitaciones siempre han podido con otros programas como De Viernes y El show de Bertín, que se mantiene a más de nueve puntos de diferencia en la mayoría de las noches, una ventaja imposible de acortar. Pese al éxito, Antena 3 ha decidido cancelar su emisión de hoy, una medida que a muchos no gustará, pero que tiene una explicación completamente lógica

Antena 3 se puede dar el lujo de descansar en un día festivo

El motivo principal de esta ausencia es el calendario. Al tratarse de un día festivo nacional, el consumo de televisión cae drásticamente: la gente sale a cenar, viaja o aprovecha el tiempo libre fuera del sofá. Antena 3, consciente de que tiene entre manos el programa líder de la semana, ha preferido ‘guardar’ la gala de estreno para el próximo viernes, cuando el consumo vuelva a la normalidad y las audiencias vuelvan a ser espectaculares.

En su lugar se podrá ver una recopilación con los mejores momentos de la edición, siendo un refrito de las tres primeras galas que hasta ahora se han emitido. Aunque para los espectadores es complicado de entender, porque lo que quieren ver es un programa nuevo, para la cadena es una forma de mantener la marca viva sin ‘quemar’ un contenido inédito que, hoy, cosecharía una audiencia mucho menor de lo habitual.

Las alternativas: Bertín Osborne y ‘De Viernes’ no descansan

A diferencia de Atresmedia, otras cadenas han decidido mantener el pulso para intentar pescar en el río revuelto del festivo:

Canal Sur: El gran beneficiado de la noche podría ser El Show de Bertín. El presentador andaluz sí emite una entrega inédita con Ana Guerra como invitada estrella, buscando atraer a ese público que busca risas y música para pasar una noche divertida. Eso sí, el programa sólo se puede ver en la cadena autonómica andaluza, por lo que los que sean de fuera de Andalucía deberán verlo en Canal Sur +, en plataformas como Movistar Plus o en la emisión de Canal Sur en YouTube.

Telecinco: Mediaset tampoco se toma el día como festivo y mantiene la emisión de ¡De Viernes! Con sus entrevistas y exclusivas habituales, intentarán arrebatarle el liderazgo a una Antena 3 que hoy juega a medio gas. Para ello contarán con Makoke e Isa Pantoja como platos fuertes, además del debut de Ylenia como colaboradora.

LaSexta: Siguiendo la estela de su ‘hermana mayor’ en Atresmedia, también apuesta por el ahorro de costes y emitirá reposiciones de Equipo de Investigación, confiando en la fidelidad de la audiencia de Gloria Serra incluso con reportajes ya vistos.

La fortaleza de ‘Tu cara me suena’

Pese a todo, es muy posible que Tu cara me suena siga siendo el programa elegido por muchos para ver esta noche, aunque sea con refritos, algo que consigue también El Hormiguero en los meses de verano, Navidad y Semana Santa. Es ahí donde se demuestra la enorme fidelidad de su público.

Los fans del programa de imitadores tendrán que esperar al viernes siete de mayo, día en el que se emitirá la gala cuatro de la edición. Desde Happy FM damos un truco y los suscriptores de Atresplayer pueden ver la gala por adelantado en la plataforma.