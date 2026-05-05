Casi nadie lo sabe pero España tiene en su poder los blindados RG-31 con tecnología MRAP, que convierte explosiones en simples baches

El RG-31 Mk5E es un blindado capaz de convertir una detonación que debería ser catastrófica en un impacto similar a un «bache» muy violento que no compromete la vida de la tripulación. Su casco en forma de «V» es la clave del sistema: una estructura monocasco de acero que desvía la onda expansiva hacia los laterales, reduciendo la energía que llega al interior del habitáculo. Según datos del fabricante y del Ejército de Tierra, esta arquitectura permite soportar la detonación simultánea de dos minas anticarro TM-57 o cargas equivalentes a unos 7 kg de TNT bajo el vehículo.

Forma parte de la categoría MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), creada específicamente para resistir minas y artefactos explosivos. España opera la versión Mk5E, equipada con motor diésel de 275 caballos, transmisión automática y capacidad para nueve ocupantes. Puede alcanzar hasta 98 km/h, ofrece una autonomía cercana a los 700 kilómetros y es capaz de superar pendientes pronunciadas. Asimismo, incorpora sistemas de inhibición de frecuencias para neutralizar detonaciones remotas, blindaje contra munición perforante de 7,62 mm, cristales antibalas de alta resistencia y opciones de armamento como estaciones remotas con ametralladoras o lanzagranadas.

Así son los blindados RG-31 con tecnología MRAP

El RG-31 Mk5E es un vehículo blindado de transporte de personal (APC) diseñado para proporcionar una protección elevada frente a minas terrestres, artefactos explosivos improvisados (IED) y fuego de armas ligeras. Su función principal es garantizar un desplazamiento seguro de tropas y equipos, además de servir en misiones de patrullaje y reconocimiento en entornos especialmente hostiles. En el Ejército de Tierra español, este modelo ha sido empleado en diversas operaciones internacionales, destacando especialmente su presencia en Afganistán y Líbano, escenarios en los que las fuerzas desplegadas han tenido que enfrentarse de forma habitual a emboscadas y amenazas explosivas.

Características

El RG-31 Mk5E es un vehículo blindado que puede transportar hasta nueve ocupantes, entre ellos el jefe de vehículo, el conductor, el operador, el encargado de la torre y hasta seis fusileros. Presenta unas dimensiones de 6,8 metros de longitud, 2,4 metros de anchura y 2,7 metros de altura sin incluir la torre, con un peso máximo en combate de unas 17 toneladas.

Puede alcanzar una velocidad de hasta 98 km/h y está equipado con un motor diésel de seis cilindros e inyección directa con 275 caballos de potencia, asociado a una transmisión automática de cinco velocidades. Es capaz de superar pendientes de hasta el 60% en sentido longitudinal y el 25% en lateral, lo que le permite desenvolverse en terrenos complejos. En cuanto a su armamento, puede montar una ametralladora de 12,70 mm o 7,62 mm MG-3, además de un lanzagranadas LAG-40, lo que le proporciona capacidad de respuesta en distintos escenarios operativos.

Ejército de Tierra

«El Ejército de Tierra es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas y uno de los más antiguos del mundo ya que fue creado en el siglo XV. Su Cuartel General está situado en el Palacio de Buenavista de Madrid.De los tres Ejércitos es el que más modificaciones ha experimentado desde el ingreso de España en la OTAN en 1982».

El artículo 8 de la Constitución Española determina que «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

El RG-31 está presente en varias unidades del Ejército de Tierra, especialmente en aquellas destinadas a operaciones en entornos de alto riesgo. Entre las principales unidades que lo han utilizado se encuentran:

La Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT) ha utilizado el RG-31 en operaciones como las desarrolladas en Afganistán, donde la protección frente a explosivos resulta esencial.

La Brigada Paracaidista (BRIPAC) ha empleado el RG-31 en distintas misiones internacionales por su capacidad de protección en escenarios hostiles.

El Regimiento de Caballería Ligera ha incorporado este vehículo en tareas de reconocimiento y patrulla en zonas de conflicto, aprovechando su movilidad y nivel de blindaje.

Historia

El RG-31 fue incorporado al Ejército de Tierra español a mediados de la década de 2000, en un contexto en el que las misiones internacionales, especialmente en Afganistán, exigían vehículos con mayor protección frente a minas y artefactos explosivos improvisados (IED), ya que los BMR resultaban insuficientes ante este tipo de amenazas.

El modelo español incorpora una estación de armas remota Mini Samson de 12,7 mm fabricada por la empresa israelí Rafael. La primera adquisición relevante se produjo en 2006, cuando el Ministerio de Defensa reforzó de forma urgente su parque de vehículos blindados ligeros mediante la compra de un centenar de unidades a través de Santa Bárbara Sistemas.

El RG-31 Mk5E ha demostrado una gran versatilidad en distintos escenarios, desde terrenos montañosos en Afganistán hasta zonas urbanas y rurales en Líbano. Su diseño, especialmente su capacidad para soportar explosiones bajo el chasis, lo ha convertido en un recurso clave para la protección de las tropas en misiones de alta exigencia.