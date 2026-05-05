El origen del nombre de Gijón explicado

Gijón es la ciudad más poblada de Asturias y uno de los grandes polos urbanos del norte de España. Abierta al mar Cantábrico y coronada por el cerro de Santa Catalina, combina tradición marinera, legado industrial y una intensa vida cultural. Pero más allá de su calidad de vida y su dinamismo económico, hay una cuestión que sigue generando búsquedas y conversación: ¿por qué Gijón se llama así?

De enclave prerromano a ciudad industrial

Para entender el nombre de Gijón es imprescindible repasar su origen histórico. Antes de la llegada de Roma, el territorio estaba habitado por pueblos astures, que ya aprovecharon su promontorio natural junto al mar como punto estratégico. Con la romanización, el asentamiento ganó peso dentro de las rutas comerciales del Imperio.

En la Edad Media, el crecimiento se consolidó en torno a Cimadevilla, el barrio histórico que aún hoy conserva la esencia marinera de la ciudad. El gran salto llegó entre los siglos XIX y XX con la industrialización. La minería, la siderurgia y el desarrollo del puerto de El Musel transformaron por completo su fisonomía y su economía, marcando el paso de villa costera a ciudad moderna y abierta.

¿Cuál es el origen del nombre Gijón?

No existe una explicación única y cerrada sobre el origen del topónimo, pero sí varias teorías históricas. La más conocida lo relaciona con la ciudad romana “Gigia”, citada por el geógrafo Ptolomeo. Durante mucho tiempo se dio por válida esta identificación por la similitud fonética, aunque investigaciones posteriores han puesto en duda que ese enclave estuviera realmente en Asturias.

Otra hipótesis relevante fue planteada por Miguel de Unamuno, quien sugirió que el nombre podría derivar del latín saxum (peñasco o roca), en alusión al cerro rocoso donde nació la ciudad. La evolución fonética a lo largo de los siglos habría dado lugar a la forma actual. También se han propuesto posibles raíces celtas, vinculadas al agua o al entorno costero, así como teorías que lo conectan con antiguos nombres propios como Gegionus o Iaionus. Ninguna explicación es definitiva, pero todas reflejan la complejidad histórica del enclave.

Gijón o Xixón: qué significa cada forma

En asturiano, la ciudad se denomina Xixón, una forma que hoy comparte oficialidad con la grafía castellana en la denominación institucional Gijón/Xixón.

Durante siglos, la pronunciación fue prácticamente idéntica en ambas lenguas. A partir del siglo XVI, el castellano adoptó la ‘j’ para representar ese sonido, mientras que el asturiano mantuvo la ‘x’. Esta diferencia gráfica no implica dos ciudades distintas, sino dos tradiciones lingüísticas que conviven en la actualidad.

Los nombres históricos de Gijón

A lo largo de la historia, el nombre ha aparecido escrito de diversas formas en crónicas y documentos oficiales: Gigia, Gegion, Gigion, Gyjon, Xijon, Jijon o Xixón, entre otras variantes.

Estas diferencias responden a cambios ortográficos y fonéticos propios de cada época, más que a transformaciones reales del significado. El paso del tiempo fue fijando la grafía actual en castellano: Gijón.