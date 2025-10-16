La gestora de fondos de Acciona, Bestinver, afirma que ve «mucho potencial» a las acciones de Indra, pese a acumular ya una revalorización superior al 150% durante este 2025. Tanto es así que esta es una de las cinco empresas con más peso en su cartera, y la entidad asegura que esto «no nos da ningún vértigo». «Seguimos pensando que es un buen momento para entrar», ha sentenciado. Así lo ha comunicado durante un acto de prensa para anunciar sus previsiones trimestrales al que ha acudido OKDIARIO.

En ese sentido, Besinter considera que «una compañía que entra de lleno en el sector de la Defensa» como Indra es una buena oportunidad pese a las grandes subidas bursátiles que ha protagonizado la empresa este año. Es decir, por ahora no tiene techo mientras el aumento de la inversión en estas partidas esté al orden del día.

De hecho, la compañía que preside Ángel Escribano está aprovechando esta tendencia a nivel continental. Este mismo miércoles, Indra ha presentado una de las primeras pruebas de Europa con su nube de combate Nimbus delante de las Fuerzas Armadas de España.

Indra y el sector de Defensa

En el acto, Escribano afirmó: «La nueva capacidad de experimentación en vuelo nos permite controlar todo el ciclo de vida en el desarrollo de sistemas, desde su diseño e integración en la aeronave hasta su validación, agilizando su entrega».

«Indra se prepara para poder dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del Ejército del Aire y del Espacio español, entregando sistemas más robustos, seguros y optimizados», sentenció el directivo.

Durante la visita, Indra llevó a cabo la que ha sido una demostración en vuelo pionera en Europa con el concepto de nube de combate, «elemento crítico para intervenir en escenarios cada vez más complejos», según la empresa.

Fondos de Bestinver

Por otro lado, Bestinver ha mostrado los resultados de sus diferentes productos de inversión durante el mismo acto. Por ejemplo, los fondos Bestinfond y Bestinver Internacional han logrado unos «buenos resultados» al acumular un 10,6% y 9,08%, respectivamente, en el tercer trimestre de este año.

«También cabe destacar el gran desempeño de Bestinver Bolsa y Bestinver Latam, con ganancias del 45,06% y 19,75%. Por su parte, en renta fija, la rentabilidad alcanzó un 2,98% de Bestinver Renta, subrayando la importancia de la gestión activa», ha explicado la entidad.

«Tras una primavera llena de sobresaltos, el mercado ha respirado aliviado al conocer los acuerdos comerciales firmados por la administración de Donald Trump con la mayoría de sus socios comerciales (a excepción de China, con quien continúa negociando) y comprobar cómo la recesión y el repunte de la inflación que muchos pesimistas anticipaban no se han materializado», ha señalado Bestinver.

«En EEUU, el Gobierno ha aprobado la Big and Beautiful Bill con exenciones fiscales para empresas y trabajadores. En Europa, la política fiscal será muy expansiva en los próximos años debido a los programas de inversión en infraestructuras y Defensa.

En cuanto a la política monetaria, la Fed ha rebajado los tipos de interés, señalizando una flexibilización de su política, mientras que el Banco Central Europeo parece no anticipar cambios relevantes en un futuro próximo», ha sentenciado.