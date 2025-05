Adiós a las tiendas de Alcampo en España: la lista de las 25 afectadas y dónde están

Las tiendas Alcampo en España están esperando esta lista de las 25 afectadas, van a cerrar en breve y dejar sin este supermercado a más de una persona. Por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar algunos cambios que pueden ser claves y que quizás debemos empezar a poner en práctica en estos días. Despedirnos de estas tiendas es casi una realidad en estos días que tenemos por delante. Están siendo afectadas por algunos datos que serán los que marcarán la diferencia.

Este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. La realidad de los supermercados en nuestro país es que cada vez hay más donde elegir y quizás las personas ya no buscan el suyo de referencia por los precios. Si no por la calidad de cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder. Es hora de dejar salir un buen básico que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Nos despedimos de uno de los supermercados más emblemáticos de nuestro país, parece que Alcampo se reorganiza y lo hace de una forma que cerrará 25 tiendas.

Las tiendas Alcampo se despiden en España

España se prepara para decirle adiós a unas tiendas que han sido de lo más emblemáticas. Alcampo se prepara para decir adiós a una serie de elementos que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos.

Hay 25 tiendas afectadas por una medida que se traduce en menos superficies para hacer la compra. La realidad es que cada vez miramos más qué tipo de producto o donde compramos. Con lo cual, tendremos que apostar claramente por algunas novedades que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en consideración.

Por lo que, habrá llegado el momento de despedirse de algunas de las marcas o de las tiendas más destacadas de nuestro país. Los supermercados deben tener una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después.

Alcampo parece que ha decidido reestructurarse y dar más importancia a determinadas tiendas. Tocará apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser claves y que marcará el futuro de estas tiendas en España. Sin duda alguna tocará estar al día de unos días en los que hasta 25 tiendas van a cerrar.

La lista de las 25 tiendas y donde están

La realidad es que estas 25 tiendas pertenecen a un grupo que se presenta en redes sociales como: «Alcampo somos un comercio omnicanal atendido por 23.000 personas que día a día trabajamos para hacer realidad nuestra Visión (“Comer Bien y Vivir Mejor, cuidando el Planeta”) y ofrecer a nuestros clientes el máximo surtido, el precio más bajo y la mejor experiencia de compra. Pertenecemos al grupo internacional Auchan Retail, y contamos en España con más de 500 hipermercados y supermercados (más de un centenar franquiciados), servicio de comercio on line y medio centenar de gasolineras. Guiados por nuestros valores, confianza, excelencia y apertura, queremos crear valor en nuestro entorno y ser una marca con sentido para nuestros clientes, equipo, proveedores, accionistas y la sociedad en general».

El comercio online es el futuro de muchos supermercados por lo que se acabarán despidiendo a muchas personas y cerrando tiendas. Una reestructuración que este grupo francés del que depende Alcampo está haciendo a nivel europeo.

Los lugares o comunidades autónomas más afectados por esta medida, estará muy pendiente de determinadas zonas del país.

Madrid

La Rioja

Cantabria

Navarra

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Galicia, Aragón, Asturias y País Vasco

Son las zonas que verán cerrar estos supermercados, Alcampo ha publicado una larga lista que puede acabar siendo los que marcarán una diferencia significativa. Este cambio que hace en este momento este grupo, puede llegar a otras tiendas.

Son momentos complicados para todos, por lo que todas las empresas pueden sufrir esta reestructuración que las obliga a adaptarse a los nuevos tiempos. El grupo Alcampo es sólo uno de los primeros que decide hacer esta reestructuración que puede acabar siendo común en gran parte de los supermercados.

Es el momento de aprovechar al máximo determinados detalles que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Hacer la compra se ha convertido en un reto, no sólo para los trabajadores, sino también para los supermercados que viven en constante adaptación.

Cada euro cuenta y el tiempo también acaba siendo fundamental, por lo que, quizás estamos luchando contra una serie de premisas que acaban obligando a las empresas a adaptarse a lo que se necesita. Alcampo irá anunciando el cierre de sus tiendas en este camino a la adaptación hacia el comercio online y las compras más específicas que cambian el panorama empresarial por completo.