La cadena de supermercados Alcampo ha anunciado que va a cerrar 25 supermercados en España, lo que supone el despido de 710 empleados, un 3% de la plantilla, integrada actualmente por unos 23.300 trabajadores. En concreto, 23 de estos 25 supermercados que ahora ha puesto a la venta Alcampo se corresponden a los que esta cadena compró a DIA. Hay que recordar que Alcampo compró a DIA en 2023 un paquete de 224 supermercados, por lo que el cierre de estos locales supone el 10% de los que adquirió.

También hay que destacar que con esta compra adquirió también a los trabajadores de estos locales, en concreto, 3.300 empleados. El objetivo era aumentar la presencia de Alcampo en el formato de súper de barrio. «La compra de los supermercados de DIA lo que aumenta es el parque de tiendas, aumenta capilaridad, aumenta presencia de la firma Alcampo, y te mueves en un formato que funciona, que es el de los supermercados», indican fuentes cercanas a la situación.

No obstante, algunas de estas tiendas que se han adquirido, luego han resultado no ser tan rentables. «Hay algunas tiendas que están unas muy cerca de otras o que no tienen suficiente rendimiento, y al final, pues en ese caso, lógicamente hay que actuar», explican.

El motivo de estos cierres se debe a que son las tiendas que actualmente le resultan menos rentables a Alcampo. «Son tiendas que tienen menos rendimiento. Nosotros lo que queremos hacer en este plan de transformación y de construcción de futuro, es que todas las tiendas sean rentables. Hay que asegurar ese crecimiento y que ese crecimiento sea sostenible en todas y cada una de las tiendas», defienden.

Desde Alcampo también destacan que no todos los comercios que adquirieron se podían adaptar a su modelo. «Con el propósito de aumentar la cercanía de Alcampo a sus clientes, en 2023 la compañía adquirió un paquete de 224 supermercados, a pesar de que algunos de ellos no se adaptaban a su modelo, su localización no era la deseable o tenían una tasa de esfuerzo excesiva», aclaran en un comunicado.

Asimismo, el número de supermercados que se cierren todavía puede variar, ya que, según fuentes cercanas a Alcampo: «Se espera en torno a 25 cierres, pero es verdad que es un dato que no es definitivo hasta el final de la negociación, que entiendo que será como a mediados-finales de junio más o menos aproximadamente».

Plan de transformación de Alcampo

El cambio de modelo de Alcampo también se centra en apostar ahora más por el modelo de supermercados y de comercios de proximidad, en lugar de tener tantos hipermercados.

«Para adaptarse a estos nuevos hábitos de compra donde los consumidores prefieren establecimientos más pequeños, convenientes y adaptados a sus necesidades, Alcampo ha iniciado un proceso de reducción de la superficie de 15 de sus hipermercados», expone Alcampo en un comunicado.

Inicia un proceso de transformación para recuperar los resultados. «En este camino de transformación es fundamental recuperar los resultados y asegurar un crecimiento sostenible en todas y cada una de las tiendas. Es por ello que Alcampo pone en marcha un plan de ajuste de plantilla, una decisión que aunque difícil, es responsable y necesaria», concluye.

«Alcampo reafirma su voluntad de continuar creciendo y creando valor en la sociedad española, avanzando en el desarrollo del comercio alimentario multiformato y multicanal, ofreciendo el precio más barato y asegurando un amplio surtido de productos y marcas, apostando por el desarrollo de grandes y pequeños proveedores nacionales y locales», defiende el comunicado.