Resultado Real Madrid – RB Leipzig: resumen, marcador, goles y cómo ha quedado el partido de Champions League hoy

El Real Madrid saldrá hoy al césped del Santiago Bernabéu con todo para intentar conseguir los tres puntos ante un RB Leipzig que espera poder dar la sorpresa en esta tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, aunque son conscientes de que no lo tendrán nada fácil. Y es que con un triunfo los pupilos de José Mourinho escalarán a la zona más alta de la clasificación. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – RB Leipzig.

Real Madrid – RB Leipzig, en directo hoy el partido de Champions League

Así está la clasificación de la Champions League

Faltan la mitad de partidos de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League por disputarse, pero ahora mismo sólo hay dos equipos que han conseguido ganar los tres partidos que han disputado hasta el momento. Uno de ellos es el PSG, que se impuso al Barcelona ayer, y otro el Liverpool, que ganó al Villarreal. El Aston Villa, Sporting de Portugal, Arsenal, Betis y Real Madrid son los únicos que hoy pueden mantener vivo ese sueño de contar sus encuentros en la máxima competición continental por victorias, por lo que veremos quiénes son capaces de hacerlo.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la emisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – RB Leipzig que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. El combinado que dirige José Mourinho espera hacerse fuerte en el Santiago Bernabéu y sumar tres puntos más, pero lo más importante también es que cojan buenas sensaciones de cara al Clásico que tendrán que jugar el próximo domingo frente al Barcelona en el Camp Nou.