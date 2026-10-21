Real Madrid
Resultado Real Madrid – RB Leipzig: resumen, marcador, goles y cómo ha quedado el partido de Champions League hoy
El caso Negreira
Aficionados del Real Madrid sacaron una pancarta pidiendo que no haya impunidad con el caso Negreira.
Kylian Mbappe
- «Sabemos que cada punto es importante para entrar entre los ocho primeros. Hemos ganado tres partidos y faltan cinco».
- «Nosotros hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Ahora ya podemos pensar en el domingo».
- «Sabemos que cuando jugamos aquí la gente quiere muchos goles y que hagamos un fútbol ofensivo. Lo intentamos en todos los partidos, aunque no siempre es posible».
- «Yo tengo que meter goles y ayudar al equipo. El resto, a preguntárselo a Mourinho».
- «Es bueno que Vinicius esté triste porque eso significa que quiere darle mucho al equipo y a la gente. Tiene que estar tranquilo y orgulloso de quién es porque la calidad la tiene».
- «Yo estoy bien. Pienso que puedo hacer más. Soy de los jugadores a los que hay que exigir más».
Vinicius
El brasileño, que no puede estar el domingo en el Clásico por sanción, fue sustituido en el segundo tiempo. El Bernabéu pitó a Vinicius.
¡Final en el Bernabéu!
Termina el partido en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid gana 4-1 al RB Leipzig.
Min 90
Tiempo añadido
Se jugarán 3 minutos más en este partido.
Min 89
¡Fuera!
Gran ocasión para Carlos Espí, pero su disparo se fue al lateral de la red.
Min 87
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE DIOMANDE! Vaya auténtico golazo acaba de marcar el costamarfileño, que pide perdón tras marcar a su ex equipo. Centro perfecto de Brahim y volea brutal del extremo para mandar la bola a la escuadra del palo corto. Mourinho mete a Espí y Endrick y quita a Bellingham y Mbappé.
Min 85
¡GOL DEL RB LEIPZIG!
¡GOL DEL RB LEIPZIG! ¡GOL DE GOMIS! Ataque rapídisimo de los germanos y Gomis se planta ante Courtois definiendo a la perfección. Para los cambios que tenía preparados Mourinho.
Min 83
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE KYLIAN MBAPPÉ! Y se unió a la fiesta el que faltaba. Golazo del francés, que no dudó a la hora de chutar a portería desde la frontal del área. Disparo al palo largo a la escuadra imposible para el portero rival.
Min 78
Más cambios
Nkunku deja el verde y Baumgartner entra en su lugar. En el Real Madrid entró Brahim por Arda Güler y ovación para el turco.
Min 75
Courtois
Falta que el RB Leipzig colgó bastante mal al área, pero Finkgrafe cogió el rechace para sacarse un zurdazo centrado que detuvo Thibaut Courtois.
MIn 73
Cambios en el RB Leipzig
Ahora se van Nusa y Raum y entran Gomis y Finkgrafe.
Min 70
Otra amarilla… y cambios
Ahora la cartulina es para Reitz por una falta sobre Camavinga. Llega el momento de las sustituciones. Doble cambio en el Real Madrid. Se marchan Vinicius y Carreras y entran Diomande y Cucurella.
Min 68
Amarilla
Pese a que se dejó continuar la jugada, Álvaro Carreras vio amarilla por un pisotón a Maksimovic.
Min 67
Camavinga
Le cayó un balón rechazado a Camavinga y no se lo pensó con un disparo desde fuera del área, pero ahí estaba Vandevoordt para blocar el esférico.
Min 63
Cambios
Hay movimiento en el RB Leipzig. Salen del verde Gruda y El Aynaoui. Entran Reitz y Maksimovic.
Min 62
El Madrid quiere otro
Sacó Güler un córner en corto y gran centro de Bernardo Silva. Se preparaba para rematar Rüdiger, pero despejó un central del RB Leipzig.
Min 57
Llegada del RB Leipzig
Falta peligrosa a favor del RB Leipzig. Raum colgó el balón y Rómulo cabeceó por encima de la portería. En el contragolpe Arda Güler chutó tras un centro de Fede Valverde, pero fue muy centrado y lo detuvo Vandevoordt.
Min 55
¡Casi mete Mbappé!
Otra ocasión clarísima para el Real Madrid, pero el disparo de Mbappé se marchó rozando el poste.
Min 52
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE ARDA GÜLER! Llega el segundo de los de José Mourinho. Centro del conjunto merengue de Bellingham al segundo palo, remata Mbappé y el turco, ante la posibilidad de que Raum evite el tanto, empuja el cuero sobre la línea de gol, quitándole el tanto al de Bondy.
Min 51
Ataca el Real Madrid
Centro de Fede Valverde que acaba en las manos del arquero rival.
Min 48
El caso Negreira
Detrás de la portería del RB Leipzig se ha vuelto a sacar una pancarta, esta vez en inglés, para pedir que no haya impunidad por el caso Negreira.
Min 47
¡Fede Valverde!
Ocasión muy buena para el uruguayo, que se sacó un disparo cruzado que despejó el guardameta belga del RB Leipzig. En el córner, botado pro Arda Güler, no crearon peligro los madridistas.
¡Comienza el segundo tiempo!
Rueda de nuevo el balón en la capital de España. Le tocó sacar al Real Madrid.
Bernardo Silva
El otro nombre propio de la noche está siendo el luso, que consiguió abrir la lata y marcar su primer tanto como madridista. El gol de Bernardo Silva.
Thibaut Courtois
Uno de los mejores de este primer tiempo ha sido, sin duda, Thibaut Courtois, que ha realizado dos auténticos paradones para mantener la portería del Real Madrid a cero.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en el Santiago Bernabéu con los jugadores del Real Madrid por delante en el marcador.
Min 45
¡Vinicius!
Disparo potente lejano de Vinicius que repele Vandevoordt. En el córner despejó el cuadro germano. ¡Se añade un minuto!
Min 44
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE BERNARDO SILVA! Llega el tanto que abre la lata en el Bernabéu. Centro de Valvede, remata Arda Güler y el balón se le escurre al guardameta del RB Leipzig, por lo que el luso llegó para meter la puntera y adelantar a los suyos.
Min 41
¡Otro paradón de Courtois!
Vaya parada del belga ahora, que se tuvo que enfrentar a un mano a mano con Nkunku, pero el atacante del RB Leipzig se topó con Courtois, que metió una mano espectacular.
Min 39
¡Bellingham!
Qué pedazo de disparo de Bellingham desde la medialuna del área. Buscó el inglés la escuadra, pero se le fue fuera su lanzamiento.
Min 36
Cómo va el Real Madrid – RB Leipzig
Siguen pasando los minutos y el marcador del Santiago Bernabéu sigue reflejando el 0-0 inicial.
Min 32
¡Rüdiger!
Jugadón individual de Nusa, pero su disparo potente lo taponó Rüdiger. Iba a portería y a saber si Courtois podía parar el chut o no.
Min 31
Córner sin peligro
Saque de esquina a favor del Real Madrid. Güler mandó el balón al área chica y el arquero del RB Leipzig blocó el balón.
Min 29
Vandevoordt
Ahora le tocó el portero del RB Leipzig hacer una gran parada. Lo hizo a un disparo de Vinicius desde la frontal del área tras dejar a dos rivales. Buena acción del brasileño.
Min 28
¡Courtois!
Vaya paradón acaba de hacer el guardameta belga del Real Madrid. Volea perfecta de Rómulo y mano providencial de Courtois. En el córner intentaron una jugada ensayada, pero Valverde leyó la acción y cortó el esférico.
Min 24
La posesión
El Real Madrid está más cómodo con el balón en los pies y el RB Leipzig parece que se encuentra mejor esperando y optando a algún contragolpe. Ahora acaba de perder el balón Vinicius, que se ha llevado una pequeña pitada del público.
Min 20
¡Doble ocasión!
De área a área. Primero hubo un disparo del RB Leipzig que atrapó Courtois. Los locales montaron el contragolpe, pero el disparo cruzado de Mbappé, que estaba forzado, no cogió portería. Sacarán de portería los germanos.
Min 16
¡La tuvo el Real Madrid!
Centro de Arda Güler desde línea de fondo y a bocajarro pudo marcar Bernardo Silva, pero el pase del turco fue muy fuerte y al portugués no le dio el tiempo necesario para poder rematar bien.
Min 11
Sin ocasiones
Ataca el Real Madrid moviendo el balón de lado a lado, pero Mbappé perdió el balón. Reclamó falta, pero el árbitro dijo que no había nada. Por suerte para el francés el RB Leipzig no fue rápido en montar el contragolpe.
Min 8
Despeja el RB Leipzig
Centro de Arda Güler buscando el segundo palo, pero ahí estuvo atento Baku para despejar el cuero con un cabezazo.
Min 6
¡Rüdiger!
Balón en largo para Rómulo, que parece estar habilitado por Huijsen, pero cuando iba a tener el mano a mano con Courtois apareció Antonio Rüdiger para robarle el balón.
Min 5
Sin rematador
Centro de Nkunku desde la banda derecha del RB Leipzig, pero no había ningún compañero dentro del área para rematar ese balón.
Min 3
Primeros minutos
El encuentro ha arrancado con intensidad y con posesiones largas de ambos equipos, pero todavía no ha habido ningún acercamiento a áreas rivales.
¡Comienza el partido en el Bernabéu!
¡Sacó de centro el RB Leipzig!
¡5 minutos!
No falta nada para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu y los futbolistas del Real Madrid y del RB Leipzig van a saltar al terreno de juego en breves momentos.
La previa
Aprovechamos que ya no queda nada para que comience el partidazo para dejarles la mejor previa del Real Madrid – RB Leipzig.
Yan Diomande
Una de las grandes novedades en el once de José Mourinho es la ausencia del extremo. Por qué no juega Yan Diomande.
Thibaut Courtois
El portero belga sigue siendo insustituible en el Real Madrid, pero ha hablado sobre el Balón de Oro, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Las palabras de Thibaut Courtois.
Fede Valverde
El uruguayo vuelve a ser titular hoy y repite en el lateral derecho, por delante de Dumfries y Trent. Y es que muchos hablan que el Pajarito es el mejor de la plantilla en esa posición. Valverde, un capitán de derechas.
El RB Leipzig
El conjunto alemán ha sido capaz de sacar en los últimos años grandes futbolistas y uno de ellos es Yan Diomande, nuevo jugador del Real Madrid. Así funciona el RB Leipzig.
Alineación del RB Leipzig
Tenemos también el once del cuadro alemán. Esta es la alineación oficial del RB Leipzig hoy contra el Real Madrid: Vandevoordt; Bote Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Gruda, Nkunku, Nusa; Rómulo.
Dónde ver por TV el Real Madrid – RB Leipzig
La UEFA fijó el horario del Real Madrid – RB Leipzig de la Champions League para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, así que queda menos de una hora para que ruede el balón en el Bernabéu.
Yan Diomande
El futbolista costamarfileño hoy vuelve al banquillo para que Vinicius sea titular, pero seguramente tendrá minutos en el segundo tiempo. La radiografía a Yan Diomande.
Alineación del Real Madrid
Y ya tenemos el once escogido por José Mourinho para este partidazo de Champions League. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el RB Leipzig: Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.
El Clásico
El partido de hoy de la Champions League es muy importante, pero los aficionados madridistas están deseando que llegue el Clásico del próximo domingo. Cuándo es el Barcelona – Real Madrid.
Dónde ver por TV al Real Madrid hoy
Este emocionante Real Madrid – RB Leipzig se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, que es de pago. En DIARIO MADRIDISTA y en OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este choque de la Champions League que se disputa en el Santiago Bernabéu.
Todo listo
Empieza la cuenta atrás para que arranque el Real Madrid – RB Leipzig de la Champions League y en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
El Real Madrid saldrá hoy al césped del Santiago Bernabéu con todo para intentar conseguir los tres puntos ante un RB Leipzig que espera poder dar la sorpresa en esta tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, aunque son conscientes de que no lo tendrán nada fácil. Y es que con un triunfo los pupilos de José Mourinho escalarán a la zona más alta de la clasificación. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – RB Leipzig.
Real Madrid – RB Leipzig, en directo hoy el partido de Champions League
Así está la clasificación de la Champions League
Faltan la mitad de partidos de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League por disputarse, pero ahora mismo sólo hay dos equipos que han conseguido ganar los tres partidos que han disputado hasta el momento. Uno de ellos es el PSG, que se impuso al Barcelona ayer, y otro el Liverpool, que ganó al Villarreal. El Aston Villa, Sporting de Portugal, Arsenal, Betis y Real Madrid son los únicos que hoy pueden mantener vivo ese sueño de contar sus encuentros en la máxima competición continental por victorias, por lo que veremos quiénes son capaces de hacerlo.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la emisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – RB Leipzig que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. El combinado que dirige José Mourinho espera hacerse fuerte en el Santiago Bernabéu y sumar tres puntos más, pero lo más importante también es que cojan buenas sensaciones de cara al Clásico que tendrán que jugar el próximo domingo frente al Barcelona en el Camp Nou.
La crónica
Aquí tenemos recién publicada la crónica de este apasionante Real Madrid 4-1 RB Leipzig.