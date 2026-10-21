¿Por qué no juega Diomande el partido del Real Madrid ante el Leipzig en Champions?

Yan Diomande no juega el partido del Real Madrid ante el Leipzig en Champions League. El jugador marfileño es suplente en este encuentro que se juega en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la tercera jornada de la fase de liga. Diomande, que venía de jugar en los últimos encuentros como titular, es ahora suplente. El motivo es deportivo.

José Mourinho ha decidido no incluir a Yan Diomande en su once titular en este encuentro de Champions. El marfileño está disponible, no tiene molestias físicas y partirá desde el banquillo. Es una decisión deportiva del entrenador, que ha preferido optar por otros jugadores, como es el caso de Vinicius.

Y es que, ante la sanción que tiene el brasileño en liga (fue castigado con cuatro partidos), Mourinho sí saca a Vinicius de titular en el Bernabéu, aprovechando la situación de que en el campeonato nacional no puede jugar. En ataque, el equipo de Mourinho es ofensivo: juegan, además de Vinicius, tanto Mbappé como Bellingham como Arda Güler.

Además, se da la circunstancia de que este partido es especial para Diomande, ya que el Leipzig, el rival del Real Madrid este miércoles, es su ex equipo. El Real Madrid pagó 125 millones de euros por él al conjunto alemán hace tan sólo unos meses.

Real Madrid – Leipzig

El Real Madrid se mide al Leipzig en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League en el Santiago Bernabéu. El equipo de José Mourinho ha ganado los dos partidos que ha jugado, con seis puntos en la clasificación. Es de los pocos equipos que puede hacer pleno si gana al Leipzig. Por su parte, el conjunto alemán ganó un encuentro, al PSV Eindhoven, mientras que perdió el primero, donde cayó goleado ante el Como.

El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase de liga y cabe recordar que en este modelo de Champions, que es el tercer año que se juega, pasan los ocho primeros a octavos de final, mientras que del noveno al vigesimocuarto clasificado juegan unos playoffs de acceso a esos octavos.

El once del Real Madrid es el siguiente: Courtois; Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva, Bellingham; Arda Güler, Vinicius y Mbappé.