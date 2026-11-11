El chaleco afgano que arrasa esta temporada y ha conquistado a Eugenia Martínez de Irujo: «No es una tendencia pasajera»

Hay prendas que trascienden las tendencias y otras que, sencillamente, tienen el poder de transformar cualquier look. El chaleco afgano pertenece a ambas categorías. Con sus bordados florales, sus texturas envolventes y ese irresistible aire de tesoro encontrado en algún viaje lejano, esta pieza de inspiración artesanal se posiciona como uno de los grandes protagonistas del armario de la temporada. Una reivindicación del estilo bohemio más sofisticado que encuentra en Antik Batik su interpretación más especial.

Inspirado en los chalecos tradicionales afganos, este diseño reúne culturas, técnicas y referencias de distintas geografías y épocas. Su estética evoca la indumentaria nómada, el espíritu libre de los años setenta y la belleza de las prendas que parecen guardar historias. Pero su atractivo va mucho más allá de lo puramente estético: cada motivo está bordado a mano, con una riqueza de matices, relieves y pequeñas irregularidades que convierten cada pieza en algo único.

«Siempre me han atraído las prendas que tienen alma. El chaleco afgano es una de esas piezas que parecen haber viajado a través del tiempo, acumulando historias por el camino», explica Gabriella Cortese, fundadora y directora creativa de Antik Batik . Y añade una reflexión que resume perfectamente su filosofía: «No creo que sea una tendencia pasajera. Forma parte de un armario que se construye a partir de las emociones, más que de las temporadas».

Un chaleco, infinitas posibilidades

Una de las grandes virtudes del chaleco afgano es su versatilidad. Aunque su personalidad artesanal lo convierte en protagonista de cualquier conjunto, admite combinaciones muy diferentes según la ocasión y el estilo que se quiera conseguir. Para un look de día, la apuesta infalible es llevarlo sobre una camiseta blanca y unos vaqueros vintage , dejando que los bordados aporten toda la personalidad. Si buscamos una estética más sofisticada, podemos combinarlo con pantalones de sastrería, una blusa de seda y botas de ante. Y para las más atrevidas, la mezcla de texturas es siempre bienvenida: encaje, terciopelo, estampados o pañuelos de seda crean contrastes llenos de carácter.

Gabriella Cortese también reivindica su potencial más allá de los meses fríos. En primavera, lo imagina sobre un vestido blanco de algodón y unas sandalias; en las noches de verano, con shorts o una falda fluida y los brazos al descubierto. Incluso propone jugar con combinaciones cromáticas inesperadas: «Un chaleco caqui con una falda roja intensa, o el Ivan azul marino sobre un vestido de un tono vivo e inesperado».

La clave está en no buscar un conjunto demasiado perfecto. Como explica la diseñadora: «Prefiero un conjunto que parezca haberse construido con el tiempo, como si cada pieza tuviera su propia historia». Una filosofía que convierte al chaleco afgano en mucho más que una tendencia: una pieza capaz de reinventarse temporada tras temporada.

Del armario de las musas al street style

El regreso de la estética bohemia tiene nombres propios. Kate Moss y Sienna Miller siguen siendo dos de sus grandes referentes: desde los estilismos setenteros hasta los chalecos, las botas de ante y las mezclas de texturas, ambas han contribuido a convertir el boho chic en un lenguaje de estilo reconocible. En el universo Antik Batik, Kate Moss, Vanessa Paradis y Gwen Stefani figuran entre las celebrities asociadas históricamente a la firma.

En España, Eugenia Martínez de Irujo es una de sus grandes embajadoras. Admiradora de la marca desde hace años, su afinidad con Gabriella Cortese llegó incluso a materializarse en una colaboración creativa. También Letizia ha apostado por diseños de la casa francesa, demostrando que su universo artesanal puede convivir perfectamente con una elegancia más clásica.

La artesanía como lujo atemporal

En un momento en el que la moda se mueve a una velocidad vertiginosa, el valor de lo hecho a mano adquiere una dimensión especial. Cada bordado encierra horas de trabajo, paciencia y sensibilidad artesanal , una manera de crear que reivindica el tiempo frente a la producción acelerada.

«Siempre animo a la gente a observar las prendas de cerca. A fijarse en las pequeñas variaciones del bordado, la riqueza de los hilos, la manera en que los motivos se integran en el tejido y esas ligeras irregularidades que revelan la mano de quien ha realizado el trabajo», explica Gabriella.

Para ella, esos pequeños detalles no son imperfecciones, sino precisamente lo que hace especial cada pieza. «Me gusta la idea de comprar algo porque realmente te emociona, conservarlo, repararlo y transmitirlo a otra persona».