Así está la clasificación de la fase de liga de la Champions League tras la victoria del Real Madrid ante el Leipzig

Real Madrid y Real Betis Balompié mantienen el pleno de victorias en la fase de liga de la Champions League, lo que les permite estar en la parte alta de la clasificación. Nueve de nueve suman, que les lleva a estar en cuarta y quinta posición, igualados a puntos con el Aston Villa –líder por golaverage–, PSG y Liverpool. En el top-8, junto a Stuttgart y Arsenal, aparece también el Barcelona, pese a su derrota en París. Atlético y Villarreal estarían hoy clasificados.

Sorprende el rendimiento de un Bayern de Múnich que suma su segundo empate en tres partidos. Los alemanes sacaron un punto en casa ante el Arsenal, en un partido de poder a poder ante los subcampeones de Europa. También lo hace, para bien, el Como, con seis puntos tras golear al Manchester United.

Clasificación de la fase de liga de la Champions