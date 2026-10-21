Courtois tiene claro el Balón de Oro: «Mbappé debe ganarlo porque Lamine hizo peor Mundial»

Thibaut Courtois lo tiene claro: Kylian Mbappé debe ganar el Balón de Oro. El portero belga habló a falta de pocos días para que se sepa el nombre del ganador y el jugador del Real Madrid reiteró los motivos por los que el francés debe ser el más votado por encima de Lamine Yamal pese a reconocer que hizo una buena temporada con el Barcelona y lanzando una reflexión sobre la importancia de los títulos en estos premios.

«Creo que Mbappé se lo merece, pero la gente vota siguiendo su propia lógica», defendió el belga. Un premio que se entregará el próximo lunes en Londres justo después del Clásico. Las votaciones apuntan a estar apretadas y uno de los debates más repetidos es sobre si el hecho de que Kylian no haya ganado trofeos colectivos le perjudica para el Balón de Oro: «¿Elegimos a alguien que ha ganado títulos o a alguien que ha estado por encima de los demás durante toda la temporada, aunque no haya ganado nada? Pienso especialmente en Kylian. Creo que individualmente nadie ha sido mejor que Kylian, pero, desgraciadamente, no hemos ganado nada colectivamente», añadió Thibaut.

En su comparación con Lamine Yamal, su gran rival para el Balón de Oro, Courtois fue claro a la hora de reconocer que Mbappé no lo tendrá fácil: «Para mí, Lamine Yamal hizo un Mundial algo peor, pero se proclamó campeón del mundo, ganó la Liga con el Barcelona y completó un buen año”, afirmó el guardameta. Pero una de sus grandes preocupaciones es que los criterios de votación desvirtúen los resultados, como ocurrió en 2024 cuando Rodri venció a Vinicius. «Me parecía que no había sido su mejor año. Aunque ganó la Eurocopa con España. El año anterior, cuando el City ganó la Liga de Campeones, creo que habría merecido ganarlo. A veces es difícil saber cómo votar para el Balón de Oro», concluyó.