Los meteorólogos coinciden y ponen el foco en Andalucía: se prevén más de 80 l/m2 en las siguientes doce horas

Las consecuencias de la borrasca Charles ya han comenzado a notarse durante las primeras horas de este miércoles en Andalucía. Las precipitaciones están avanzando desde el suroeste peninsular, pero el momento más adverso todavía está por llegar. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la segunda mitad de la jornada concentrará las lluvias más intensas, especialmente en la mitad occidental de Andalucía y en las principales zonas montañosas.

11/11 09:00 AVISOS HOY Y MAÑANA | Andalucía: costeros, vientos, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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La borrasca Charles se desplazará desde el Atlántico hacia el interior peninsular y favorecerá la entrada de fuertes vientos desde el suroeste. Estas corrientes traerán consigo abundante humedad y alimentarán las precipitaciones, que llegarán con fuerza y de forma persistente en determinados puntos de la comunidad.

Más de 80 litros por metro cuadrado en varias zonas de Andalucía

Las zonas que acusarán las precipitaciones más abundantes son las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga. Entre los puntos más expuestos destacan Aracena, la Sierra Norte de Sevilla, Grazamenla y Ronda, donde se acumularán hasta 80 litros por metro cuadrado en un intervalo de doce horas. En algunos sectores también se esperan intensidades superiores a los 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

La lluvia no se limitará a las zonas de montaña; también alcanzarán las capitales y diferentes comarcas del interior. Huelva, Sevilla y Cádiz estarán entre las provincias más afectadas, mientras que las lluvias avanzarán hacia Córdoba y otros puntos de Málaga. La previsión contempla que los chubascos continúen durante la noche, aunque los mayores acumulados se concentrarán en el oeste y en los principales relieves.

Vientos de más de 100 km/h y temporal marítimo en el golfo de Cádiz

El viento será otro de los grandes protagonistas del día. La borrasca favorecerá rachas muy fuertes en el suroeste, que podrían superar los 90 kilómetros por hora en distintos puntos de Andalucía. La situación será especialmente complicada en el litoral de Huelva, donde se esperan rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Además, Cádiz y Granada también alcanzarán registros de 100 kilómetros por hora.

11/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Andalucía: costeros, vientos, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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A este escenario se suma el temporal marítimo en el golfo de Cádiz. Los avisos naranjas estarán activos en los litorales de Huelva y Cádiz, donde se esperan vientos de entre 50 y 74 kilómetros por hora y olas de entre cuatro y seis metros. La AEMET recomienda seguir la evolución de los avisos meteorológicos durante toda la jornada, ya que la posición final de Charles todavía puede modificar la distribución de las precipitaciones y las rachas más intensas.