Bernardo, Güler, Mbappé y Diomande protagonizan la goleada del Real Madrid ante el RB Leipzig

El Real Madrid se enfrenta a su última prueba antes de el Clásico. El equipo está jugando contra el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, en tercera jornada de la Champions League. Parecía que la primera parte se iba a cerrar en tablas, pero Bernardo Silva consiguió pescar un rebote en el área pequeña tras un remate de Arda Güler, en una acción de nueve.

La acción del portugués llega tras 45 minutos de luces y sombras. Sin embargo, el equipo se ha soltado tras el gol. Vinicius ha estado a punto de marcar el segundo con un remate lejano. El club se marchó a vestuarios con la tranquilidad de haber hecho los deberes antes del descanso, aunque la afición pedía más antes de enfrentarse a su máximo rival.

😮‍💨 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐥𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬𝐚 dos veces. El golazo de Mbappé desde fuera del área para poner el tercero en el casillero del Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/RIzsGj2fjI — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 21, 2026

El equipo ha mantenido las buenas sensaciones tras la reanudación del juego. Arda Güler también se vistió de nueve en el minuto 52. El turco empujó un remate de Mbappé que iba a sacar el defensa. Los jugadores se han liberado con la ventaja y el francés ha estado muy cerca de aumentar la diferencia con un remate lejano.

El Madrid consiguió dominar el encuentro durante el segundo tiempo. Mbappé también quería el suyo y se ha sacado de la manga un remate espectacular desde fuera del área. La salida de Yan Diomande aportó una gran verticalidad por la banda izquierda, el marfileño enganchó una volea perfecta para poner el 4-1 en el marcador.

Mourinho sabe que las rotaciones son fundamentales para rendir en las tres competiciones. El portugués ha querido rotar de cara al partido contra el Barcelona. Cucurella, Tchouaméni, y Diomande han empezado desde el banquillo, lo que supone una gran oportunidad para Carreras, Camavinga y Vinicius. El brasileño no podrá jugar contra los blaugranas tras su expulsión en el partido frente al Villarreal.

El equipo ha empezado con una propuesta de juego muy ofensiva, algo relacionado con la presencia de Arda Güler y Bernardo Silva sobre el terreno de juego, el portugués estuvo muy cerca de marcar tras un gran centro raso, pero no consiguió dirigir el balón a portería. El control de la posesión en la zona de tres cuartos está siendo determinante para que los blancos impongan su juego.

La calidad del turco brilla independientemente de su posición en el terreno de juego. Mourinho le ha sacado pegado a la banda derecha, una responsabilidad que no le está costando asumir. El jugador está apareciendo de forma constante y ha puesto algunos centros que han generado peligro para la defensa rival.

Thibaut Courtois salvó a los blancos con un paradón tras una volea perfecta de Rómulo. El guardameta tiró de reflejos y llegó hasta abajo para despejar el remate, algo muy meritorio teniendo en cuenta su altura. El equipo consiguió responder con una contra que terminó con un buen remate a puerta de Vinicius, que quiere recuperar el cariño de la afición. El belga también sacó un mano a mano de Nkunku.

El Leipzig de Demichelis lo tiene muy difícil, aunque Gomis ha conseguido marcar tras un remate cruzado en el minuto 85.. El equipo alemán viene de perder por un contundente 6-1 ante el Bayern de Múnich. Pese a ello, están siendo una apisonadora ofensiva, con un total de 24 goles en todas las competiciones. Christopher Nkunku es su mejor arma en ataque, con un total de cuatro goles anotados.

El Madrid quiere ampliar su racha ante el Leipzig

Los enfrentamientos entre el Real Madrid y el RB Leipzig se han puesto de moda en los últimos años. En la temporada de 2022/23, ambos equipos se vieron las caras en la fase de grupos de la Champions. En la campaña 2023/24, el conjunto blanco se llevó la eliminatoria de octavos. Los de Chamartín tienen la ventaja estadística en cuanto a los resultados, con dos victorias, un empate y una derrota.