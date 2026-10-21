El Bernabéu lleva el caso Negreira a Europa: «No a la impunidad»

El Bernabéu volvió a alzar la voz por el caso Negreira. Esta vez, en la Champions y en inglés. El fondo sur del estadio desplegó durante el encuentro contra el Leipzig una pancarta con un mensaje contundente: «No impunity for Negreira», que se traduce como «No a la impunidad para Negreira». Una nueva protesta del madridismo, que aprovechó el escaparate europeo para reclamar respuestas sobre los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El escenario cambió, pero la indignación fue la misma. La afición volvió a expresar un malestar que ya había quedado patente en la anterior visita del Sevilla al Santiago Bernabéu. Entonces, desde ese mismo fondo, se mostró otra pancarta: «No es fútbol, son Tebas y Negreira», con los nombres del presidente de la Liga y del ex dirigente arbitral escritos en azulgrana. Aquella protesta estuvo acompañada de cánticos contra los responsables del fútbol español y contra el Barcelona.

Frente al Leipzig volvieron a escucharse los mismos mensajes: «Tebas, vete ya» y «Javier Tebas, dimisión», junto a «Corrupción en la Federación», «Negreira sigue pitando» y «Laporta sigue pagando». Consignas que ya habían sonado durante el encuentro contra el Sevilla y que reflejan la continuidad de las protestas en la grada blanca.

La elección del inglés dio una dimensión internacional a la pancarta. En una noche de Champions, el mensaje podía entenderse más allá de España. El madridismo volvió a pedir que el caso se esclarezca y que se determinen las responsabilidades que correspondan. Una reclamación que llega mientras la UEFA mantiene abierta su investigación y estudia la documentación aportada por el Real Madrid.

La documentación, en manos de la UEFA

El organismo europeo confirmó el pasado 1 de octubre que había recibido abundante documentación del club blanco relacionada con los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira. Sus inspectores de Ética y Disciplina también disponen de ese material y lo evaluarán dentro de la investigación que sigue en curso. La recepción del informe supone su incorporación al procedimiento, sin que la UEFA haya anunciado una conclusión sobre su contenido.

El Real Madrid, por su parte, defendió públicamente su actuación ante el organismo continental y confirmó la presentación de su denuncia. El club blanco ha llevado así su reclamación al ámbito europeo, donde pide que se investiguen los pagos y sus posibles consecuencias para la integridad de las competiciones.

El Barcelona respondió con un comunicado en el que precisó que no existe un expediente nuevo. Su posición es que la investigación iniciada en 2023 nunca se ha cerrado y que la documentación del Madrid se analizará dentro de ese mismo procedimiento. También aseguró haber atendido los requerimientos de los investigadores y recordó que ha seguido obteniendo la licencia para disputar las competiciones europeas.

La investigación continúa sin una sanción anunciada. En el Bernabéu, mientras tanto, la protesta volvió a ocupar su lugar en el fondo sur. Ante el Sevilla fue en español. Contra el Leipzig, el mensaje se escribió en inglés para trasladar la misma exigencia al escaparate de la Champions: «No a la impunidad para Negreira».