Pipi Estrada elogia el «espíritu de rebeldía» del Real Madrid y suspende a Javier Tebas

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  • PIPI ESTRADA

Pipi Estrada vuelve una semana más a dar las notas de la semana, con una matrícula de honor para el Real Madrid por su espectacular remontada a la Roma en Champions. Además, el suspenso es Javier Tebas por su grave comparación que ha hecho este viernes, igualando al Real Madrid con la «Alemania nazi».

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