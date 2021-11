Más allá de la lucha por el Mundial que están librando Max Verstappen y Lewis Hamilton, los pilotos españoles necesitan puntuar en el GP de México para ayudar a sus equipos a alcanzar el objetivo. El de Ferrari es ser tercero en el Mundial de Constructores y para ello deberá recortar 3,5 puntos a McLaren. Alpine, por su parte, quiere mantener la quinta plaza haciendo buenos los 10 puntos que tiene de ventaja sobre un AlphaTauri que parece más rápido sobre el papel. Tras los Libres celebrados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Carlos Sainz y Fernando Alonso ya saben dónde están sus rivales.

En el caso de Ferrari, puede ser optimista de cara al GP de México. Ninguno de los dos McLaren ha estado entre los 10 primeros ni en los Libres 1, donde Daniel Ricciardo fue decimocuarto y Lando Norris decimoquinto; ni en los Libres 2, donde Norris acabó duodécimo y Daniel Ricciardo decimoquinto. Carlos Sainz, por su parte, progresó de la sexta posición en la primera sesión de entrenamientos a la quinta en la segunda. También progresó su compañero de equipo, Leclerc, que fue octavo en los Libres 1 y séptimo en los Libres 2.

En lo que respecta a Alpine, Pierre Gasly fue más rápido que Fernando Alonso y que Esteban Ocon en ambas sesiones. El piloto de AlphaTauri fue quinto en los Libres 1 y sexto en los Libres 2. Alonso, por su parte, terminó séptimo la primera sesión y décimo en la segunda. Peor le fue a Esteban Ocon. Aunque fue noveno en los Libres 1, en los Libres 2 acabó decimocuarto, fuera del Top-10. A favor de Alpine en su batalla con AlphaTauri juega la irregularidad de Yuki Tsunoda, que tampoco estuvo entre los diez primeros en la primera sesión y que no pudo más que ser octavo en la segunda.

Verstappen puso en su sitio a Mercedes

En lo que respecta a la lucha por el Mundial, Max Verstappen, que afronta el GP de México con 12 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, puso en su sitio a los Mercedes en los Libres 2. El holandés marcó el mejor tiempo por delante de Bottas y de Hamilton, que fueron segundo y tercero respectivamente. Precisamente Valtteri Bottas y Lewis Hamilton fueron los dos primeros en los Libres 1 por delante de Verstappen. Sergio Pérez, que en esta carrera ejercerá como piloto local, fue cuarto en ambas sesiones. El resultado del mexicano da más valor al quinto puesto de Carlos Sainz en los Libres 2. El madrileño fue el primero de los mortales. Completó el Top-10 Sebastian Vettel, que fue octavo tras Tsunoda y delante de Fernando Alonso. El germano también estuvo entre los diez primeros en los Libres 1, sesión que finalizó en décima posición.

Cabe señalar que aunque Carlos Sainz acabó sexto, llegó a liderar los Libres 1 cuando montó un juego nuevo de neumáticos blandos. No tan bien le fue a su compañero Charles Leclerc, que se frenó de parada golpeando la parte trasera de su vehículo y rompiendo el alerón. Por suerte para el monegasco, Ferrari reparó su coches sin problemas. También pudo hacer lo propio Red Bull con Sergio Pérez, que corrió la misma suerte que Leclerc minutos más tarde.

Resultados Libres 1

