Lewis Hamilton ha vuelto a hacer alusión al 2007, el año en el que debutó en la Fórmula 1 de la mano de McLaren y con Fernando Alonso como compañero de equipo. La rivalidad entre ambos propició una batalla interna dentro del equipo que no ha vuelto a verse en ningún otro hasta la fecha. Dicha rivalidad se trasladó también a la grada. La Alonsomanía en España dio lugar a la manía a Alonso en Gran Bretaña donde tanto el público como los medios de comunicación se posicionaron del lado del piloto local. Tanta tensión dio lugar a un vergonzoso episodio en Barcelona, donde Hamilton experimentó el racismo por primera vez en su carrera.

El británico ha recordado así su debut en la Fórmula 1 en una entrevista para Wall Street Journal. “Los pilotos tienen que ser cuadrados para llegar a la Fórmula 1. Debes trabajar duro, irte a la cama a las diez de la noche o lo que sea. Ningún piloto trabajó en moda, ningún piloto hizo nada más, así que recuerdo estar allí y pensar «soy diferente». Me gusta hacer todas estas otras cosas”, comenzó señalando Lewis Hamilton. “Al principio pensaba que me tenía que ajustar a cómo la gente quería que fuese y no estaba cómodo”, reconocía el heptacampeón.

Sobre lo sucedido en Barcelona, Hamilton ha declarado: “Recuerdo el primer año cuando llegué al deporte y experimenté racismo por parte de este público y nadie dijo nada”. “Yo no era feliz. Había conseguido mi sueño (debutar en la Fórmula 1), pero no era yo, no podía ser yo y no tenía la confianza en mí mismo por aquel entonces, así que simplemente me mantuve callado. Reprimimos tantas cosas que no nos damos cuenta del dolor que experimentamos”, añadía.

La lucha de Hamilton contra el racismo

Para Lewis Hamilton, la muerte de George Floyd supuso un punto de inflexión en su carrera que hace que hoy sea un piloto más comprometido. “En mi año número 14º o 15º estaba revisando las fotos de celebración del equipo y me di cuenta de que los equipos todavía son completamente blancos, hay muy poca gente de color y me pregunté cómo podía estar pasando esto después de que yo lleve aquí tanto tiempo. Luego todo lo que pasó tras la muerte de George me golpeó fuerte. No me podía creer que tanta gente siguiera callada con lo que había pasado”, admitía.

“Así que ahora estoy dispuesto a arriesgar ya sea mi trabajo, mi reputación, no me importa. Quiero que la comunidad de raza negra sepa que les escucho y que estoy con ellos”, concluía Hamilton.

Una batalla similar a la que tuvo con Fernando Alonso, solo que ellos la están librando en escuderías diferentes, es la que mantienen Lewis Hamilton y Max Verstappen por el Mundial esta temporada. Tras un incidente entre ambos, el piloto de Mercedes fue víctima del racismo en redes sociales, algo que quiso denunciar públicamente su equipo. “Durante y después del Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton fue víctima de múltiples casos de abuso racista en las redes sociales después de una colisión durante la carrera. La Fórmula 1, la FIA y Mercedes-AMG Petronas F1 Team condenan este comportamiento de la forma más enérgica posible. Estas personas no tienen cabida en nuestro deporte e instamos a que los responsables respondan por sus acciones”, notificó. “Los pilotos y equipos están trabajando para construir un deporte más diverso e inclusivo y estos casos inaceptables de abuso deben ser destacados y proceder a su eliminación”, añadió el equipo Mercedes.

Red Bull, por su parte, también emitió un comunicado al respecto. “Si bien somos grandes rivales en la pista, todos estamos unidos contra el racismo. Estamos tristes y disgustados por el abuso racistas que Hamilton tuvo que soportar el domingo en redes sociales tras su incidente con Verstappen. Aunque la rivalidad es intensa en la pista en la lucha por el título mundial, nunca se puede cruzar la línea del abuso racista. Tenemos tolerancia cero a los comportamientos racistas”, manifestó la escudería austriaca.

La tardía salida del armario de Hamilton

En la misma línea que en su última entrevista, el piloto de 36 años comentaba el pasado mes de julio: “La entrada a este deporte era un cuadrado y yo era como un hexágono, y entonces pensé: » nunca voy a pasar por esa maldita cosa». Así que tuve que transformarme para encajar en ese mundo y luego intenté volver a mi personalidad anterior”.

“Definitivamente ha sido algo muy liberador poder ser abierto y expresar mi opinión sobre cualquier cosa. Que la gente sepa que hay mucho más en mí de lo que tal vez se dieron cuenta al verme en la televisión. Siento que estoy hecho para esto. Hay una razón por la que estuve reprimido durante todo ese tiempo. Y si hubiera sucedido antes, no habría estado listo, no habría sido lo suficientemente fuerte para manejarlo. No podría hacer mi trabajo tan bien y hacer ambas cosas al mismo tiempo. Pero ahora estoy equipado con las herramientas para hacerlo. Miro a mi sobrina y a mi sobrino. Miro a mis primos pequeños. Y pienso, » ¿cómo puedo mejorar las cosas para ellos y sus amigos?’», agregaba Lewis Hamilton.

“No he hecho las cosas de forma perfecta. Nunca fui entrenado para desenvolverme bien con los medios de comunicación. Me arrojaron a una habitación con gente. Y al mismo tiempo, probablemente haya sido una persona con un florecimiento tardío. He sido un niño protegido por mi padre durante mucho tiempo”, terminaba el británico.