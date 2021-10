Fernando Alonso ha vuelto a enfrentarse a una de las preguntas que más le han hecho a lo largo de su carrera: ¿Estaría luchando por el Mundial si estuviera en otra categoría? El piloto asturiano no tiene ninguna duda y así lo ha reconocido en la última entrevista que ha concedido. Apostaría por él frente a Lewis Hamilton o Max Verstappen si corriera en Mercedes o en Red Bull.

“Es difícil responder a eso. Pero, sí, confiaría en mí para luchar por el título. Pero Lewis y Max hacen un gran trabajo en sus equipos. Por lo tanto, no hay una respuesta clara a ello”, señalaba en F1-insider.

Fernando Alonso justificaba así el ponerse por delante de Hamilton y de Verstappen: “Principalmente porque tengo más experiencia. Sé mejor lo que un coche necesita en la carrera para ser rápido. Puedo gestionar mejor la presión a día de hoy. Incluso hoy en día, sé mucho mejor cómo prepararme de manera óptima para un fin de semana de carreras. No sólo en el fin de semana de carrera en sí, sino también en todos los momentos anteriores”.

“Un año casi perfecto”

Aún así el piloto de Alpine admite no estar todavía al cien por cien, aunque espera estarlo para que 2022 sea “casi perfecto”. “También es importante cómo sacar el cien por cien del coche y del equipo. Esto tiene mucho que ver con la experiencia. En mi año de regreso, aprendo algo nuevo cada fin de semana. Por ejemplo, todavía no soy perfecto en la clasificación cuando se trata de sentir el agarre óptimo de los neumáticos. Tal vez estoy en el ochenta por ciento en este momento. El año que viene debería ser casi perfecto”, añadía Fernando Alonso.

Precisamente en 2022 el ovetense podría competir de tú a tú tanto con Lewis Hamilton como con Max Verstappen. La próxima temporada entrará en vigor el cambio de reglamento que está llamado a abrir el abanico de las victorias a más equipos y es precisamente eso lo que ha animado a Fernando Alonso a regresar a la Fórmula 1. “Para 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba”, reconocía.

“El coche que nace bien, lidera la década de esa reglamentación. Si estás en esos coches, ganas cuatro o cinco títulos”, agregaba Fernando Alonso. Así pues, el poder competir contra Hamilton y Verstappen en 2022 dependerá del monoplaza que pueda confeccionar Alpine para él. “Estoy muy orgulloso del progreso. Estamos construyendo un equipo muy fuerte y mirando al año que viene, ojalá el paquete sea competitivo en la fábrica, pero el equipo de competición está listo para luchar”, aseguraba tras el Gran Premio de Rusia. Por su parte, tras el de Turquía, declaraba con una amplía sonrisa: “Hay que creer en el plan”.

La declaración de Fernando Alonso que estaba esperando todo el planeta "Hay que creer en EL PLAN" 💙 Ya podéis empezar a reventar el botón del RT @alo_oficial @AlpineF1Team #TurquiaDAZNF1 🇹🇷 pic.twitter.com/uxFcrOiBqR — DAZN España (@DAZN_ES) October 9, 2021

¿Alonso y Verstappen juntos en Red Bull?

Fernando Alonso cree en el plan y en que podrá ser campeón con Alpine. Bien es cierto que considera que podría estar luchando ahora mismo por el título de correr en Red Bull, pero también ha admitido que no le gustaría coincidir con Max Verstappen en la escudería austriaca. “Ahora mismo es el único con el que no me gustaría competir. Respeto a Max mucho, así que ahora mismo en el entorno Red Bull con su equipo, con su experiencia allí, no creo que muchos pilotos puedan unirse a Red Bull y vencer a Max”, confesaba.

Verstappen, por su parte, no descarta tener como compañero a Fernando Alonso, pero no en Red Bull. “¿Compañeros? Creo que podría pasar en el futuro, pero no en Fórmula 1. Quizás en resistencia y en Le Mans”, dijo al ser cuestionado al respecto.

Su felicidad por los éxitos de Hamilton

Fernando Alonso también ha tenido que responder en este 2021 a si es mejor que Lewis Hamilton. “Es difícil comparar épocas y pilotos incluso en la misma, porque tienes que tener todos los ingredientes juntos para tener una respuesta justa. Es verdad que tener el mismo coche y el mismo equipo en un año es una buena oportunidad para comparar pilotos. Al final, la puntuación fue 109-109. Esa es una respuesta. Mucha gente recuerda que fue su año de debut y que no era el mío, pero yo puedo decir que cambié a Bridgestone que era un neumático de GP2 en aquel momento en comparación con los Michelin que usábamos. Mis primeras tres o cuatro carreras y los test de invierno fueron muy difíciles con estos neumáticos porque tuve que readaptar mi pilotaje y demás. Nunca fue algo público esto, porque no tiene interés. Pero es verdad: era su año de rookie, el cambio de Bridgestone…”, comenzó contestando.

“El factor suerte es muy importante. Creo que Lewis tuvo la entrada en el pitlane de Shanghai en la penúltima carrera, fue un mal momento para él. Yo tuve dos problemas con la caja de cambios. Empecé el décimo en dos carreras. Tuve una de las sanciones más injustas en Hungría, con un bloqueo en el pitlane, como lo llamaron en aquel momento. De la pole sales el décimo en Hungría. Y si pierdes el campeonato por un punto, eso duele, cuando es por algo así. Fue 109-109, pero ahora estoy feliz de ver los éxitos de Lewis. Como hemos dicho, en Fórmula 1 es difícil comparar épocas, Senna, Schumacher, Lewis… Han sido todos enormes en sus épocas, pero necesitas un paquete completo con el coche. Lewis lo ha tenido hasta el momento y lo está demostrando”, finalizó Fernando Alonso.