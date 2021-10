Fernando Alonso ha vuelto a la Fórmula 1 con el objetivo de volver a ser campeón y tiene un plan para ello. El asturiano era consciente de que no tendría opciones de luchar por el Mundial en 2021, aún así ha querido regresar esta temporada para ayudar a Alpine, desde dentro, a construir su próximo monoplaza. Y es que en 2022 entrará en vigor el cambio de reglamento que ha motivado su vuelta.

“Para 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba”, reconocía Fernando Alonso recientemente.

El español lanzaba además una advertencia a su equipo: “El coche que nace bien, lidera la década de esa reglamentación. Si estás en esos coches, ganas cuatro o cinco títulos”. Si bien otros pilotos que como él aspiran a ser campeones a partir de 2022 tienen dudas al respecto, pues no saben dónde estarán sus rivales, Fernando Alonso no duda de Alpine. “Creo que el equipo está renovado, motivado y que tiene potencial para ser un equipo campeón en el futuro. Estoy seguro de eso. No sé si llevará dos, cinco o siete años, pero estamos en un buen proyecto y lo estoy disfrutando”, afirmaba.

En esta misma línea, tras acariciar el podio en el Gran Premio de Rusia, Fernando Alonso manifestaba: “Estoy muy orgulloso del progreso. Estamos construyendo un equipo muy fuerte y mirando al año que viene, ojalá el paquete sea competitivo en la fábrica, pero el equipo de competición está listo para luchar”.

“Hay que creer en el plan”

El buen hacer del bicampeón sumado a la victoria que Esteban Ocon consiguió en Hungaroring invitan a Alpine a mirar con optimismo a 2022. Cuestionado sobre ello en la previa al Gran Premio de Turquía, Fernando Alonso, con una sonrisa evidente: señalaba: “Hay que creer en el plan”.

La declaración de Fernando Alonso que estaba esperando todo el planeta "Hay que creer en EL PLAN" 💙

Y precisamente a creer en el plan es a lo que ha invitado el ovetense a sus seguidores. Fernando Alonso está usando sus redes sociales para dar pistas a sus seguidores sobre dicho plan, que consta de varias fases.

Regreso y adaptación a la Fórmula 1

La primera de ellas era regresar a la Fórmula 1 y eso es algo que el asturiano ha hecho de la mano de Alpine. Fernando Alonso ya convirtió en su día a Renault en un equipo ganador y con ese objetivo ha vuelto. “Prepararé un buen proyecto para 2022, mejor hacerlo desde dentro que jugando a la Play”, aseguró tras confirmarse su fichaje.

Necesidad de construir un coche ganador

Fernando Alonso cree en el plan y dicho plan pasa porque Alpine confeccione un monoplaza competitivo tanto para él como a Esteban Ocon. Optimista al respecto es Laurent Rossi, CEO del equipo galo de Fórmula 1, que ha prometido para ellos el mejor coche de la historia en 2022: “Nos aseguraremos de construir el mejor coche de la historia para la próxima era normativa”. “Estoy seguro de que esta nueva mayonesa tendrá buen sabor el próximo año. Somos franceses, así que sabemos un par de cosas sobre la mayonesa”, añadía en tono de humor.

Pero de nada sirve a Fernando Alonso que Alpine ponga a su disposición un buen monoplaza si no se adapta a la Fórmula 1 tras dos años de ausencia. Y eso es lo que ha hecho el español en este 2021. A Fernando Alonso le ha costado ponerse a punto más de lo que esperaba y ha tenido que realinear su estilo. Precisamente eso podría ser una ventaja para él de cara a la próxima temporada, cuando el resto de pilotos tenga que adaptar su pilotaje a los nuevos coches.

“No estoy 100, yo diría que estoy al 95 por ciento”, declaraba en una entrevista reciente. “Parte del 95% es el tiempo que estuve lejos del deporte. Me faltan dos años en los que los neumáticos han evolucionado. En segundo lugar, hay una falta de confianza respecto a la dirección. Después de Bakú está mejor, pero no es algo en lo que formé parte del proyecto de desarrollo desde el principio. Me tuve que adaptar un poco. Espero que sea mejor el año que viene. Los coches también serán muy diferentes de conducir. Tal vez toda la parrilla necesite realinear su estilo de pilotaje. Ojalá pueda aprovecharlo”, agregaba Fernando Alonso.

Ya ha advertido al respecto Lando Norris, que días atrás probaba el monoplaza de 2022 en el simulador: “Es un coche muy diferente a la hora de conducir. En cierto modo no es tan agradable como el de esta temporada. Creo que será igual para todos los equipos”.

Alonso acumula suerte para 2022

Fernando Alonso siempre ha tenido talento, con 40 años y cuando debutó en la Fórmula 1 en 2001. Lo que no siempre ha acompañado a Fernando Alonso, y confía en que forme parte del plan, es la suerte. El español salió quinto en Estambul, su mejor posición de salida desde el Gran Premio de Japón 2014. Sin embargo, tras ser embestido por Pierre Gasly en la primera curva, Fernando Alonso fue relegado a la zona trasera de la parrilla. “Es lo que hay, seguramente estaremos acumulando muchísima suerte para el año que viene y hay que verlo de esa forma. Tarde o temprano, todo se iguala. No estamos teniendo mucha suerte, así que la tendremos tarde o temprano”, declaraba el bicampeón tras la carrera.