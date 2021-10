La adaptación de Fernando Alonso a la Fórmula 1 tras dos años de ausencia no ha sido tan rápida como esperaba. Tampoco les ha resultado sencillo a los pilotos que han cambiado de equipo, como es el caso de Carlos Sainz, adaptarse a su nuevo coche. Algo similar experimentarán todos la próxima temporada, cuando entre en vigor el cambio de reglamento. Así lo ha vaticinado Lando Norris tras probar el monoplaza de 2022 en el simulador.

Según advertía el piloto de McLaren en Motorsport: “Es un coche muy diferente a la hora de conducir. En cierto modo no es tan agradable como el de esta temporada. Creo que será igual para todos los equipos”. No obstante, tras esta primera impresión, Lando Norris prefería no ser alarmista: “Ya veremos, no tiene sentido tratar de pensar que es increíble o que es terrible. Sólo tienes que hacer el mejor trabajo posible y ojalá la próxima temporada vayamos a los test de pretemporada con un buen coche”.

Por oto lado, el británico quiso recalcar que el monoplaza de McLaren de cara a 2022 todavía está en una fase temprana de fabricación: “El único coche que hemos visto es el de Silverstone. El coche que tenemos en la fábrica ni siquiera es un coche. Es un dibujo y algo de papel”.

“No creo que lo veamos hasta que pasen muchos meses, quizá hasta el próximo año. Hemos visto algunos de los dibujos y diseños para la próxima temporada, pero cada semana pasa algo nuevo y diferente porque hay tantas cosas diferentes. Cada semana es más fácil hacer cambios y hacerlos cada vez más rápido”, añadía al respecto Lando Norris.

2022 y la importancia del simulador

Con la retirada de Kimi Raikkonen, Fernando Alonso será la próxima temporada el piloto más veterano de la parrilla. Cuestionado sobre si eso es algo que pueda jugar a su favor, el asturiano señalaba: “No creo que haya ninguna diferencia. Sinceramente, creo que dependerá más del rendimiento de nuestros coches y del trabajo en el simulador, del trabajo en las pruebas de invierno”, manifestó el asturiano.

“Si después de tres o cuatro carreras todos tenemos el máximo del coche y de las regulaciones lo suficiente como para que sea justo, el rendimiento del monoplaza dictará los resultados que obtendrás, como vemos ahora”, proseguía.

“Así que en términos de adaptación, no creo que vaya a haber una gran diferencia. Es simplemente un trabajo duro, o más duro que cualquier otro invierno, porque tendremos que pasar un poco más de tiempo en el simulador y junto con el equipo”, finalizaba Fernando Alonso.

Alonso, Sainz y los coches de 2022

Los monoplazas de la próxima temporada estarán caracterizados por la baja carga aerodinámica, los neumáticos de 18 pulgadas y el efecto suelo, que hará que los coches se puedan seguir más de cerca para que puedan verse más adelantamientos. “Con él se verán batallas más cercanas y más carreras rueda a rueda. El efecto combinado del nuevo reglamento aerodinámico y las reglas financieras, en forma de límite de costos, creará las condiciones para un campeonato más equilibrado y para que se cierren las brechas en la parrilla”, manifestaba Ross Brawn, director deportivo de la Fórmula 1, el día de su presentación.

Carlos Sainz, por su parte, comentaba: “Me gusta lo agresivo que es, además del alerón trasero. Parece más simple, espero que mejore las carreras”. También Fernando Alonso se pronunció al respecto: “Me gusta, es futurista. Espero que nos permita luchar más cerca”.

Al igual que Lando Norris, Leclerc, el compañero de Carlos Sainz en Ferrari, declaraba: “Ya lo hemos probado en el simulador y es un coche completamente diferente a la hora de pilotarlo”. En la misma línea que el monegasco, Max Verstappen agregaba: “Es interesante, muy diferente de lo que estamos acostumbrados, y lo más importante es que permita carreras más apretadas”. Por último, Lewis Hamilton avisaba: “Es un desafío enorme, será increíble para los aficionados si permite que los coches puedan seguirse de cerca”.