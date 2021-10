Max Verstappen afrontará las siete últimas carreras del Mundial de Fórmula 1 con una desventaja de tan sólo 2 puntos respecto a Lewis Hamilton pero con un motor nuevo. El holandés cambió su unidad de potencia en el Gran Premio de Rusia, lo que le relegó a salir último en Sochi. Por suerte la lluvia propició una alocada carrera que terminó segundo tras Hamilton minimizando así daños. Ahora en Red Bull esperan que el británico se vea abocado también a cambiar su motor, lo que implicaría una sanción para él que podría privarle de su octavo campeonato.

De momento Lewis Hamilton ha usado tres motores mientras que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, va por la quinta unidad de potencia. “Ahora mismo vamos carrera a carrera, de una en una cada vez y luego reevaluaremos el rendimiento de las unidades de potencia y finalmente se tomarán decisiones”, afirmaba Toto Wolff. “En este momento estamos reevaluando el rendimiento de las unidades de potencia porque tenemos signos de interrogación”, añadía el jefe del equipo Mercedes.

Es por ello por lo que Toto Wolff duda de si Hamilton usará el cuarto motor. “Necesitas tener el equilibrio adecuado entre asegurarte de que realmente sorteas todos los problemas que tienes en la unidad de potencia, no sólo este año sino también para la unidad de potencia del próximo año. Así que definitivamente estamos en una fase de evaluación”.

Red Bull cuenta con la sanción a Hamilton

Cabe señalar que Mercedes también suministra unidades de potencia a Williams, a McLaren y a Aston Martin. Precisamente esto es lo que invita al optimismo en Red Bull. “Con la cantidad de motores Mercedes que se están cambiando en sus coches y en sus equipos clientes, es de esperar que haya una sanción”, manifestaba Christian Horner, homólogo de Toto Wolff en la escudería austriaca.

Por su parte, Helmut Marko, asesor de Red Bull, trasladaba cierta presión a Hamilton comentando: “Espero que nuestra información sea correcta. Según eso, Lewis tendrá que volver a cambiar de motor. Pasar del último lugar en la parrilla al podio no sucede tan rápido”.

La lluvia ayudó a Verstappen tras su sanción

Max Verstappen remontó desde la última posición en el Gran Premio de Rusia. En dicha carrera fue adelantado como un avión por Fernando Alonso. Sin embargo, fue capaz de adelantar a éste y a otros pilotos cuando decidió arriesgar y ser el primero en montar neumáticos intermedios con la aparición de la lluvia. “Ha sido difícil tomar la decisión, pero deslizaba mucho. Pasar de último a segundo es un resultado muy bueno, ya que ha sido muy complicado adelantar. Una vez que te quedas atascado es fácil desgastar los neumáticos, pero la lluvia nos ha ayudado”, reconocía tras la carrera en Sochi.

“Con la penalización por el cambio de motor, solamente hemos perdido una posición. Cuando me he despertado esta mañana no esperaba este resultado. Hemos conseguido hacerlo gracias a la decisión crucial de ir a por los intermedios”, celebraba el holandés.

Red Bull presiona a Hamilton y a Mercedes

Además de una posible sanción, a favor de Max Verstappen en su lucha con Lewis Hamilton puede jugar el calendario. “No hay más circuitos como Monza y Sochi, donde Mercedes tiene ventaja. Ganaron en Turquía el año pasado, pero los dos fuimos fuertes en Austin. Después siempre somos más fuertes por la altitud en México y en Brasil. Todavía no estamos seguros sobre Catar y Arabia Saudí, luego está Abu Dabi. Diría que va a ser mitad y mitad en los circuitos restantes”, constataba recientemente Christian Horner, jefe del equipo Red Bull.

El británico también ha señalado en los últimos días: “Es la primera vez en la que Mercedes y Toto están en una situación de desafío total. Hasta la fecha, habían estado tranquilos, con los pilotos fichados y con todo el motor en su lugar. Ha hecho un gran trabajo a la hora de establecer una dinámica ganadora, pero no tenían competición real”.

“Esta temporada hay una competición real entre dos equipos y hay respeto entre nosotros. Eso sí, creo que operamos de forma diferente y esa puede ser la clave de este Campeonato. Nos gusta esta batalla y cuando Toto se pone nervioso, todo es más divertido”, agregaba desafiante Christian Horner.

Sobre la diferencia entre ambos, el jefe del equipo Red Bull declaraba: “A mí me gusta estar en primera línea. Me siento en el muro con los estrategas y los ingenieros, mientras que Toto está en el garaje al lado de los responsables de prensa. Durante las carreras, tenemos funciones y roles diferentes”.

Respecto a la lucha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, concluía diciendo: “Las próximas 12 semanas determinarán si vamos a ganar o no el Mundial. Tenemos siete finales en las que tenemos que mostrar nuestra mejor versión, sabemos que podemos ganar a Mercedes si enseñamos nuestra mejor cara. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener éxito”. ¿Dependerá este éxito de una sanción a Hamilton?