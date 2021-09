Aunque Fernando Alonso, Kovalainen, Button y Rosberg han sido compañeros de Lewis Hamilton, éste tiene claro que se queda con Bottas. Esto es algo que el piloto británico ha reiterado en los último meses, sin embargo Mercedes ha decidido romper la pareja que forman para dar una oportunidad en su equipo a George Russell.

Pese a que éste movimiento ya ha sido confirmado, así como el fichaje de Valtteri Bottas por Alfa Romeo, Hamilton sigue elogiando públicamente al finlandés. “Recientemente hice un comentario sobre mi actual compañero de equipo y dije que era el mejor compañero, pero tenemos que ver qué significa esta definición. Estamos un deporte en el que intentamos ganar dos campeonatos diferentes. Ambos intentamos ganar el título de pilotos, pero nuestro trabajo también es ganar el título de constructores, así que tenemos que trabajar juntos”, comenzó aclarando en Sky Italia.

“Por primera vez tuve un compañero de equipo con el que realmente me comuniqué. «¿Sabes que probé esto…?», «Tuve esta sensación…». Sin escondernos nada el uno del otro, tratando de mejorar los dos, ayudándonos los dos a ser nuestra mejor versión”, continuó Lewis Hamilton.

“Nunca antes había sucedido con otros pilotos. Es algo único. Y como ser humano es genial, una vez que te vas de la pista hablas como caballeros. Sin trucos”, añadió.

Hamilton no supo cómo gestionar tener un compañero como Alonso

Lewis Hamilton ha aludido a Fernando Alonso, al igual que al resto de pilotos con los que ha compartido equipo, para justificar sus palabras: “Cuando era sólo un niño conocí a Alonso, era entusiasta y talentoso, pero yo no sabía cómo gestionar todo. Luego me encontré en diferentes posiciones con Kovalainen, Jenson Button y Nico. Aprendí cosas diferentes de cada uno de ellos”.

“Todos fueron un desafío, nunca puedes ignorar a tu compañero de equipo porque aprenderás de él o viceversa. Se pueden cometer errores. No cambiaría nada de mi viaje a su lado, para bien o para mal”, finalizó el heptacampeón.

Alonso y sus enfrentamientos con Hamilton

El piloto de Alpine también hizo alusión recientemente al año en el que coincidió con el británico en McLaren: “2007 fue una temporada muy importante para mí”. “Lewis llegó a la Fórmula 1 como un tsunami con todo su talento, habilidades y resultados, resultados inmediatos, eso fue intenso y también un desafío para todos”, admitía Fernando Alonso.

Sobre la tensión que se vivió entre ambos, el asturiano agregaba: “No quiero culpar a Ron Dennis, director del equipo en 2007, no quiero culpar a un nombre en particular. Pero nosotros éramos demasiado jóvenes, demasiado ambiciosos y nadie nos guió”.

En una entrevista anterior, sobre lo sucedido con Lewis Hamilton, Fernando Alonso señalaba: “Con Hamilton no pasó nada. Era más con el equipo, con el que teníamos nuestras diferencias. Él creía unas cosas que el equipo le daba y le dejaba de dar. Yo creía unas cosas que el equipo me daba y me dejaba de dar. Y no nos entendíamos. Pero entre nosotros siempre había respeto. Incluso en la pista. Salíamos los domingos a correr pensando lo que pensásemos, por dentro, del equipo. Pero siempre nos respetábamos en la pista. Y siempre intentamos luchar duro, pero con respeto”.

“Un Mundial siempre tiene momentos de idas y venidas. El de 2007 se perdió por un punto; y ese punto estuvo en muchos sitios. Pero no le das más vueltas. Si le das vueltas al pasado, también puedes pensar que tuviste suerte alguna vez en los Mundiales que ganaste. Kimi Raikkonen rompió el motor en dos o tres carreras que iba liderando. En el 2006 Michael rompió el motor en Suzuka en la penúltima carrera… así que, si empiezas a echar cuentas, igual no hubieses ganado los que ganaste; y a lo mejor hubieras ganado los que no ganaste. Así que vale más coger lo que te llega y disfrutar de ello”, zanjaba el ovetense sobre la temporada en la que coincidió con Lewis Hamilton.

El malestar de Rosberg con Hamilton

Además de Fernando Alonso, otro que ha sido compañero del británico, y al que no le han gustado nada sus declaraciones sobre Bottas, es a Nico Rosberg. “Bottas era súper cómodo, nunca derrotó a Lewis. Estaban tranquilos, esa es la razón por la que Hamilton dice «Has sido el mejor compañero de todo los tiempos», en ese momento quería comentarle «¿y yo?»”, comentaba recientemente el alemán, que se proclamó campeón de Fórmula 1 en 2016 con Lewis Hamilton como compañero.