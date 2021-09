Red Bull llegó a rechazar públicamente a Fernando Alonso; sin embargo, el asturiano afirmó haber mantenido negociaciones con el equipo austriaco. Lo que no está muy claro es si el bicampeón hubiera aceptado una oferta por parte de Red Bull; y es que, según ha reconocido Alonso, Max Verstappen es el único piloto con el que no le gustaría competir.

“Ahora mismo es el único con el que no me gustaría competir. Respeto a Max mucho, así que ahora mismo en el entorno Red Bull con su equipo, con su experiencia allí, no creo que muchos pilotos puedan unirse a Red Bull y vencer a Max. Si sacaras a Max de Red Bull, quizás tendrías una oportunidad mejor”, ha señalado Fernando Alonso en Racing News 365.

Rendido a Verstappen, el español ha añadido: “Creo que está al máximo ahora mismo, le considero el mejor del paddock justo ahora”. “Su mejora llamó bastante la atención en los primeros dos años. Ya empezó a un nivel alto pero teniendo algunos accidentes, quizás demasiado agresivo en alguno de los movimientos y cosas así”, ha proseguido Fernando Alonso.

“Ahora creo que ha alcanzado un nivel de madurez que es muy alto y, con su velocidad natural, se vuelve bastante difícil vencerle para cualquiera. Así que creo que es el favorito para este año y probablemente para los próximos años que están por llegar”, ha finalizado decantándose por el holandés en su lucha contra Lewis Hamilton.

El piloto de Red Bull también fue cuestionado recientemente por la posibilidad de compartir equipo con el ovetense, algo que no descarta. “¿Compañeros? Creo que podría pasar en el futuro, pero no en Fórmula 1. Quizás en resistencia y en Le Mans”, declaró Max Verstappen.

Cabe señalar que Fernando Alonso compitió en su día con su padre. “He pilotado contra Jos the Boss”, llegó a decir el español. Una vez que éste se retiró, Alonso pasó a ser el ídolo de Verstappen. “Tenía dos o tres años. Más tarde solía jugar a los juegos de Fórmula 1 con Alonso, se proclamó campeón del mundo y su coche era chulo”, confesó.

Las calabazas de Red Bull a Alonso

Fernando Alonso no quiere ser el compañero de Max Verstappen en Red Bull ni Verstappen quiere compartir equipo con Alonso, en Fórmula 1. Aún así, según Red Bull, esto nunca ha sido una posibilidad.

“Tal y como están las cosas a día de hoy, el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 con Red Bull es absolutamente imposible de imaginar”, aseguraba Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, en febrero de 2020.

“En realidad, hay dos razones para argumentar mi afirmación. En primer lugar, está la relación entre Alonso y Honda, la cual creo que está bastante rota, y por otro lado, todo nuestro sistema de Fórmula 1 se basa en nuestro programa junior, lo que significa que nuestros jóvenes talentos pasan a la máxima categoría reina del automovilismo. Si ficháramos a Alonso, sería el piloto más viejo en toda la parrilla. Esto estaría contradiciendo toda nuestra filosofía. No obstante, mientras usemos un motor Honda, es imposible de todos modos”, agregaba.

Fernando Alonso, por su parte, contradijo a Helmut Marko y afirmó: “No tuve conversaciones con Mercedes, alguna hubo con Red Bull”.