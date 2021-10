Sebastian Vettel ha sido uno de los últimos pilotos en confirmar su continuidad en la Fórmula 1. El alemán es otro veterano que, al igual que Fernando Alonso, buscará volver a ser campeón con la entrada en vigor del nuevo reglamento. Ambos tienen claro que la edad no será un hándicap para ellos en 2022. Al contrario, podría suponer un plus para ellos que han vivido otros cambios de normativa. Precisamente sobre esto, sobre si los veteranos tendrán una ventaja extra la próxima temporada, fue preguntado Fernando Alonso en Sochi.

“No creo que haya ninguna diferencia. Sinceramente, creo que dependerá más del rendimiento de nuestros coches y del trabajo en el simulador, del trabajo en las pruebas de invierno”, manifestó el asturiano.

“Si después de tres o cuatro carreras todos tenemos el máximo del coche y de las regulaciones lo suficiente como para que sea justo, el rendimiento del monoplaza dictará los resultados que obtendrás, como vemos ahora”, continuó Fernando Alonso.

“Así que en términos de adaptación, no creo que vaya a haber una gran diferencia. Es simplemente un trabajo duro, o más duro que cualquier otro invierno, porque tendremos que pasar un poco más de tiempo en el simulador y junto con el equipo”, concluyó.

El optimismo de Alonso de cara a 2022

Tras el Gran Premio de Rusia, en el que el piloto español rozó el podio, éste se mostró optimista de cara a la próxima temporada. “Estoy muy orgulloso del progreso. Estamos construyendo un equipo muy fuerte y mirando al año que viene, ojalá el paquete sea competitivo en la fábrica, pero el equipo de competición está listo para luchar”, señaló Fernando Alonso.

La edad, secundaria en deportes de motor

El ovetense cumplió 40 años el pasado 29 de julio y ha reiterado en varias ocasiones que en la Fórmula 1 lo que importa es ser rápido con el cronómetro, no la edad. “A lo de la edad se le da mucha más importancia desde fuera. Este año es exagerado, las preguntas que he tenido que responder acerca de la edad y los tópicos que he tenido que escuchar me parecen totalmente desmesurados”, decía una vez que fue cuestionado al respecto. “Todavía no se ha visto a un piloto joven que viene y es más rápido que yo en el cronómetro”, se reivindicaba otra.

Alonso ha renovado una temporada con Alpine

Aún así, aunque el bicampeón no cree que la edad sea un problema, sólo ha extendido su contrato hasta 2022 con Alpine. “Estudiaré mi continuidad año a año. Primero tengo que disfrutar de continuar en Fórmula 1 y sentir que soy lo suficientemente rápido. Si un día siento que no soy competitivo, no siento el coche y no disfruto de la competición, seré el primero en levantar la mano y dar la oportunidad a un tipo nuevo, pero ojalá eso no ocurra y pueda seguir corriendo, no sé, al menos dos, tres o cuatro años”, explicó tras confirmarse su renovación.

“Para 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba”, agregaba Fernando Alonso.

El calendario, un enemigo para Alonso

Lo que sí puede jugar en contra de Fernando Alonso y del resto de pilotos veteranos de la parrilla es el calendario, que cada vez cuenta con más Grandes Premios y menos descanso entre carrera y carrera. Aún así el asturiano ha ido de menos a más en el presente curso, lo que demuestra que una correcta preparación física es suficiente para vencer a dicho enemigo.

Esta es la primera temporada en la que se disputan 23 Grandes Premios y 2022 tendrá el mismo número de carreras. En la última que se disputó la victoria fue para Lewis Hamilton, Fernando Alonso acarició el podio y Kimi Raikkonen, que es el piloto más veterano de la parrilla, terminó octavo en zona de puntos. Habrá que ver si la edad se convierte en un hándicap en las siete carreras restantes. Para saber si la edad supondrá una ventaja para los más veteranos habrá que esperar a la próxima temporada.