Fernando Alonso y Hamilton coincidieron en el mismo equipo, en McLaren, en 2007. Dicha temporada debutaba el británico en Fórmula 1 con unos resultados que sorprendieron al propio piloto español. Así lo ha reconocido Norbert Haug, coordinador de McLaren aquel año.

Cuestionado en Servus TV por la diferencia entre Alonso, Hamilton y el resto, el alemán manifestaba: “Los distingue la creencia en sí mismos, es lo que tienen estos tipos. Fernando no podía imaginarse a un novato yendo tan rápido como un dos veces campeón del mundo. Pero con Lewis, ese era el caso en ese momento”.

“Si un piloto duda de sí mismo aunque sea un poco, entonces hay oportunidades inmediatas para los demás. Pero los mejores pilotos como Hamilton y Verstappen tienen esta confianza absoluta, este pensamiento de «nadie me gana»”, agregaba Norbert Haug.

Hamilton no sólo sorprendió a Fernando Alonso

Cabe señalar que Lewis Hamilton, que Sochi ganó su Gran Premio número cien, no sólo sorprendió a Fernando Alonso, también al mundo de la Fórmula 1. “Hace diez años, nadie hubiera imaginado que el récord de Michael Schumacher sería batido”, admitía Norbert Haug.

Preguntado por su récord de victorias, el germano destacaba: “Las ha logrado en 281 carreras, una de cada tres de promedio, incluso teniendo el mejor coche es absolutamente notable”.

Alonso y la llegada “como un tsunami” de Hamilton

Norbert Haug ha aprovechado la ocasión para admitir que se dio cuenta del talento y del carácter del piloto inglés a las primeras de cambio. Esto es algo que no gustó a Fernando Alonso, que recientemente dijo sobre el curso en el que coincidió con Hamilton como compañero de equipo: “2007 fue una temporada muy importante para mí”. “Lewis llegó a la Fórmula 1 como un tsunami con todo su talento, habilidades y resultados, resultados inmediatos, eso fue intenso y también un desafío para todos”, reconocía el asturiano.

Sobre la tensión que se vivió entre Hamilton y él, Fernando Alonso declaraba: “No quiero culpar a Ron Dennis, director del equipo en 2007, no quiero culpar a un nombre en particular. Pero nosotros éramos demasiado jóvenes, demasiado ambiciosos y nadie nos guió”.

Ya en una entrevista anterior, el español había dicho sobre lo sucedido en 2007: “Con Hamilton no pasó nada. Era más con el equipo, con el que teníamos nuestras diferencias. Él creía unas cosas que el equipo le daba y le dejaba de dar. Yo creía unas cosas que el equipo me daba y me dejaba de dar. Y no nos entendíamos. Pero entre nosotros siempre había respeto. Incluso en la pista. Salíamos los domingos a correr pensando lo que pensásemos, por dentro, del equipo. Pero siempre nos respetábamos en la pista. Y siempre intentamos luchar duro, pero con respeto”.

Hamilton no supo cómo gestionar su relación con Alonso

También Lewis Hamilton, que días atrás aseguraba que Valtteri Bottas había sido su mejor compañero de equipo, comentó sobre 2007: “Cuando era sólo un niño conocí a Alonso, era entusiasta y talentoso, pero yo no sabía cómo gestionar todo. Luego me encontré en diferentes posiciones con Kovalainen, Jenson Button y Nico. Aprendí cosas diferentes de cada uno de ellos”.

La convivencia imposible entre Alonso y Hamilton

Por su parte Norbert Haug habló en julio sobre la convivencia imposible entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton aquel 2007. Esa temporada, la batalla interna que se vivió en McLaren terminó dando la victoria contra pronóstico a Kimi Raikkonen en el Mundial, que aventajó a ambos en tan sólo un punto.

“Podríamos haber logrado más, seguro. Quiero decir, podríamos haberlo hecho fácilmente sin el episodio de Hungría en la clasificación. Quiero decir, tuvimos varias razones por las que se perdió el campeonato con ambos pilotos y nos castigaron sin el título de constructores. Y ambos pilotos no lograron el título por un punto”, admitía Norbert Haug en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the grid.

El alemán se refirió entonces a la polémica sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría 2007. Fernando Alonso, que fue el piloto que consiguió la pole, tardó en salir lo suficiente como para que Hamilton no pudiera completar su última vuelta. El británico denunció a su propio compañero de equipo y Alonso fue sancionado con cinco puestos.

“Por supuesto que nos criticaron mucho en Hungría, estaba en mitad de la rueda de prensa tras la sesión intentando explicar qué pasaba, intentando explicar algo que no tiene explicación”, añadía el que fuera coordinador del equipo McLaren.

También tuvo que lidiar con esta situación Ron Dennis, al que también hizo referencia Norbert Haug: “Nos intercambiábamos con mucha frecuencia. A veces Ron atendía a los medios de comunicación y otras, yo. Era mi turno en Hungría. Parecí un idiota, por supuesto. ¿Cómo podía explicar cosas así? Claramente no fue nuestra mejor clasificación, pero fue un momento destacable de hecho”. “Si escribiera sobre ello, se podría convertir en una película de Hollywood, ¡olvídalo, nadie se lo creería!”, afirmaba.

“Hoy ya no sufro, pero sufrí mucho entonces; normalmente debes vencer a tus rivales, no a ti mismo, pero vencerte a ti mismo es una lección que aprendí también: eso duele mil veces tanto como si te metes en tu propia trayectoria, pero no puedes evitarlo a veces”, concluyó Norbert Haug.